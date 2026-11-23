







Gimnasia y Tiro no tiene tiempo para lamentarse. Luego del empate 0-0 frente a Tristán Suárez, por el partido de ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, el plantel volverá a los entrenamientos esta tarde con la cabeza puesta en la revancha.

El equipo dirigido por José María Martínez buscará recuperar energías y ajustar detalles de cara a un compromiso determinante, que se disputará en el estadio 20 de Octubre, en Ezeiza.

El resultado registrado en Salta dejó la serie abierta, aunque con una ventaja reglamentaria para el conjunto bonaerense. Tristán Suárez cuenta con ventaja deportiva por su ubicación en la fase regular, por lo que un nuevo empate en el resultado global le permitirá avanzar a las semifinales.

Por ese motivo, el Albo necesitará conseguir una victoria como visitante para continuar en carrera por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

CUÁNDO SE JUEGA LA REVANCHA

El encuentro de vuelta entre Tristán Suárez y Gimnasia y Tiro está previsto para el próximo viernres 21 hs .

ASÍ QUEDARON LOS OTROS CRUCES DE CUARTOS DE FINAL

La ida de los cuartos de final dejó los siguientes resultados:

Ciudad de Bolívar 0-1 Atlanta: el Bohemio consiguió una importante victoria como visitante.

el Bohemio consiguió una importante victoria como visitante. Colón 0-0 Deportivo Morón: la serie quedó completamente abierta y se definirá en el Nuevo Francisco Urbano.

la serie quedó completamente abierta y se definirá en el Nuevo Francisco Urbano. Gimnasia de Jujuy 1-0 Deportivo Madryn: el Lobo jujeño sacó una mínima ventaja en condición de local.

el Lobo jujeño sacó una mínima ventaja en condición de local. Gimnasia y Tiro 0-0 Tristán Suárez: el Albo buscará dar el golpe en Ezeiza.

EL PANORAMA DEL REDUCIDO

Las cuatro series se disputan a partidos de ida y vuelta. Los equipos mejor ubicados en la tabla general cuentan con ventaja deportiva y definirán sus respectivas eliminatorias en condición de local.

En caso de igualdad en el marcador global después de los dos encuentros, avanzará el equipo que tenga esa ventaja reglamentaria, sin necesidad de recurrir a los penales.

Gimnasia y Tiro sabe que tiene una parada difícil, pero también una oportunidad importante. El sueño del ascenso sigue vigente y el Albo tendrá una nueva final por delante en territorio bonaerense.