







Instituto ya tiene rival para los cuartos de final del Torneo Clausura: será River Plate, que viene de superar a Lanús por 3-1. Sin embargo, más allá del cruce confirmado, la principal incógnita pasa por el escenario donde se disputará el encuentro.

La primera opción de la dirigencia de la Gloria es el estadio Monumental Presidente Perón, ubicado en el barrio de Alta Córdoba. No obstante, el Mario Alberto Kempes también aparece como una alternativa.

La duda tiene que ver con el estado del campo de juego del estadio de Instituto, que fue utilizado recientemente para el recital de María Becerra. Por ese motivo, el equipo cordobés debió trasladar su compromiso ante Huracán al Kempes, donde consiguió la clasificación tras imponerse por 2-1.

El presidente de Instituto, Juan Manuel Cavagliatto, explicó que la decisión dependerá de una evaluación del terreno de juego una vez finalizados los trabajos de desmontaje del escenario.

Por su parte, el entrenador Diego Flores se mostró confiado en poder recibir al Millonario en su propia cancha y manifestó que tiene entendido que el partido se jugará en Alta Córdoba.

¿CUÁNDO SE JUEGA INSTITUTO-RIVER?

El encuentro correspondiente a los cuartos de final está previsto para el fin de semana del sábado 28 y domingo 29 de noviembre. Todavía resta que la Liga Profesional confirme oficialmente el día y el horario.

LA POSIBILIDAD DE QUE HAYA VISITANTES

La elección del estadio también podría influir en la presencia de público visitante. Si el partido se traslada al Mario Alberto Kempes, podría existir la posibilidad de habilitar un sector para los hinchas de River, aunque todavía no hay una confirmación oficial.

En cambio, si se disputa en el Monumental Presidente Perón, Instituto buscará aprovechar la ventaja de jugar en su propia casa.

La decisión final será clave para un cruce que promete grandes emociones. La Gloria quiere hacerse fuerte en Córdoba, mientras que River buscará dar otro paso hacia el título del Clausura.