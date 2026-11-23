







El Torneo Clausura 2026 transita una etapa decisiva y los playoffs comienzan a perfilar a los principales candidatos al título. Los octavos de final dejaron encuentros cargados de emoción, sorpresas y definiciones apasionantes, con varios equipos que ya aseguraron su lugar entre los ocho mejores.

Entre los resultados más destacados aparece la clasificación de Vélez, que eliminó a Belgrano en una dramática definición por penales, luego de igualar 2-2 en el tiempo suplementario. También dieron el golpe Barracas Central, que derrotó 1-0 a Defensa y Justicia como visitante, e Independiente, que se impuso 2-1 ante Argentinos Juniors en La Paternal.

Por su parte, Rosario Central mostró su jerarquía al vencer 3-1 a Gimnasia de Mendoza, mientras que River Plate consiguió una importante victoria por 3-1 frente a Lanús en el Monumental. Instituto también sacó boleto a cuartos tras superar 2-1 a Huracán.

LOS PARTIDOS QUE RESTAN DE OCTAVOS

La instancia todavía tiene dos compromisos por disputarse:

Lunes 23 de noviembre, 17 horas: Gimnasia La Plata vs. Newell's.

Gimnasia La Plata vs. Newell's. Miércoles 25 de noviembre, 21 horas: Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia.

Estos encuentros terminarán de completar el cuadro de cuartos de final.

ASÍ QUEDARON LOS CRUCES DE CUARTOS

Con los resultados registrados hasta el momento, tres enfrentamientos ya están confirmados:

Instituto vs. River Plate.

Vélez vs. Independiente.

Rosario Central vs. Barracas Central.

Ganador de Gimnasia La Plata-Newell's vs. ganador de Boca-Independiente Rivadavia.

La Liga Profesional todavía debe oficializar los días y horarios de los encuentros, previstos para el próximo fin de semana.

¿QUÉ PASA SI HAY EMPATE?

El reglamento establece que todas las eliminatorias se disputarán a partido único en el estadio del equipo mejor ubicado en la tabla de posiciones de su zona.

En caso de igualdad durante los 90 minutos reglamentarios, habrá un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15. Si la paridad continúa, el clasificado se definirá mediante tiros desde el punto penal.

La única excepción será la final, que también se jugará a partido único, pero en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

EL CALENDARIO HACIA LA GRAN FINAL

La definición del campeonato ya tiene fechas establecidas:

Semifinales: 5 o 6 de diciembre.

5 o 6 de diciembre. Final: 13 de diciembre.

El campeón del Torneo Clausura obtendrá la clasificación a la Copa Libertadores 2027 y además disputará el Trofeo de Campeones frente a Belgrano, ganador del Torneo Apertura.

Con grandes equipos todavía en carrera, el Clausura se prepara para vivir semanas de máxima intensidad. Cada partido será una final y el margen de error será cada vez menor en la búsqueda de una nueva estrella del fútbol argentino.