El cortometraje “A por la Tercera”, dirigido por Guillermo Omar Diéguez, fue seleccionado para participar en 14 festivales internacionales. La producción, que marca el debut del realizador en la dirección cinematográfica, contó con el guion y la dirección de fotografía de Alejandro Arroz y reunió a un elenco de actores salteños que no tenían experiencia previa en cine.

“Estamos, en este momento, en 14 festivales internacionales. No sé si hay muchos cortos que lo hayan logrado acá en Salta. En este momento, por ejemplo, se la puede ver online en el festival de Canadá, también vamos festivales de la India, a Seúl y venimos de España”, detalló Arroz, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

Uno de los principales desafíos fue trabajar con intérpretes locales para representar personajes españoles. “Trabajamos con actores que ninguno había trabajado en cine, que la mayoría pertenecen a La Morisqueta, dirigido por Cristina Diarte, y realmente hicimos un trabajo muy grande con ellos de preparción. Se comprometieron muy fuertemente con el proyecto”, destacó Arroz.

Para lograr una interpretación acorde con el contexto de la historia, el equipo contó con la colaboración de Jesús Baeza del Olmo, actor español residente en Salta, quien asesoró al elenco sobre pronunciación, expresiones y modismos. “Tuvimos la suerte de que un actor español, residente en Salta, haya coacheado a los actores. Luego, cuando vimos su calidad actoral, además de humana, y se lo incorporó como uno de los actores”, relató.

La ambientación representó otro desafío para la producción, ya que la historia transcurre en España durante 1975. Arroz destacó especialmente el trabajo en la dirección de arte, que incluyó la reconstrucción de vestuario, peinados y escenografía de la época.

“Había unas escenas de exteriores que las habíamos filmado todas en Salta, en lugares que podrían parecer a España, y en el medio le salió un viaje a Guillermo Diéguez a España. Entonces, sacamos todo eso e hicimos que Guillermo filme los exteriores en la Madrid real”, explicó.

Arroz contó que la filmación de esas escenas se coordinó a distancia, mediante una conexión en línea con el director, quien realizaba las tomas en Madrid mientras recibía indicaciones desde Salta. “Estábamos conectados online con él, con la diferencia horaria, en donde él hacía una prueba grabando los exteriores en Madrid”, recordó.

El cortometraje “A por la Tercera” actualmente participa del Festival Internacional de Cine RTV de Canadá del 14 al 21 de noviembre de 2026, se puede disfrutar y votar en el link: https://rtv.com/films/on-to-the-third-one-0a6cc9e0