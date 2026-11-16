Robert Pattinson es el nuevo James Bond: el actor británico liderará la próxima era de 007

Tras años de especulaciones y una intensa búsqueda en la industria cinematográfica, finalmente se despejó la incógnita sobre el futuro del espía más famoso del cine: Robert Pattinson será el próximo James Bond. El anuncio fue confirmado este lunes al mediodía a través de las redes sociales oficiales de la franquicia, convirtiendo al actor británico de 40 años en el séptimo intérprete en encarnar al agente 007. Pattinson asumirá así el reto de suceder a Daniel Craig, quien cerró su ciclo en 2021 luego de cinco películas y 15 años al frente del personaje.

En un comunicado difundido a la prensa, el actor calificó la designación como "el honor de mi vida" y agradeció la confianza depositada por el equipo de Amazon MGM Studios. La nueva producción, que aún carece de título oficial, marcará el inicio de una renovada etapa para la saga y contará con la dirección del cineasta canadiense Denis Villeneuve —aclamado por La llegada, Blade Runner 2049 y Duna—, quien ya dirigió a Pattinson en la tercera entrega de Duna, cuyo estreno está programado para diciembre de este año.

La elección corona una trayectoria caracterizada por la versatilidad y la reinvención constante. Tras debutar en las grandes ligas a los 19 años como Cedric Diggory en Harry Potter y el cáliz de fuego y alcanzar el estrellato mundial como el vampiro Edward Cullen en la saga Crepúsculo, Pattinson evitó quedar encasillado como ídolo juvenil apostando por el cine independiente y roles de alta complejidad en títulos como Good Time, El faro y Tenet. Su consolidación definitiva llegó en 2022 con su oscura y elogiada interpretación de Bruce Wayne en Batman, bajo las órdenes de Matt Reeves, franquicia cuya secuela se encuentra actualmente en marcha.

Con esta confirmación queda atrás una extensa danza de nombres que mantuvo en vilo a los fanáticos y a la crítica especializada, entre los que figuraban actores como Jack Lowden, Nicholas Hoult, Harry Styles y Josh O'Connor. Entre los favoritos sonaba con especial fuerza el británico Callum Turner, de 36 años, quien incluso había recibido el respaldo público del exagente 007 Pierce Brosnan, tras haber compartido elenco en La amante de mi padre. Finalmente, la balanza se inclinó hacia Pattinson, quien sumará a su filmografía otro ícono de la cultura popular global.