En el marco de la Semana de Concientización y Visibilización por el 25N, el Concejo Deliberante de Salta realizará una jornada de cine y debate para abordar distintas formas de violencia y discriminación. La actividad comenzará a las 9.30, estará abierta al público.

Entre las producciones que se proyectarán se encuentra “Espejos”, un cortometraje dirigido por Alejandro Arroz que aborda la violencia doméstica y la influencia de las experiencias de la infancia en las conductas violentas durante la adultez.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, Arroz explicó que la producción surgió de manera conjunta entre los participantes de su taller de realización cinematográfica y un equipo de profesionales de la psicología que colaboró en la elaboración y revisión del guion.

“En ese año decidimos trabajar sobre la violencia, más que nada la violencia doméstica, de cómo llega un adulto a ser violento, marcado por las experiencias de su primera infancia, de su segunda infancia. Se armó un equipo interdisciplinario donde psicólogos colaboraron en aportar primero datos clínicos concretos, reales”, relató.

Arroz adelantó que, en simultáneo con la proyección, se replicará el corto en YouTube. “Desde mi taller de cine, a la misma hora, vamos a liberar el documental en YouTube, para que lo puedan ver en todas partes del mundo”, afirmó.

La actividad en el Concejo también incluirá los cortometrajes “Policial” y “Restaurante”, que abordan la discriminación hacia la diversidad sexual y estarán acompañados por la participación de María Pía Ceballos. Además, se proyectará la docuserie “Ahatay, el demonio blanco”, centrada en las agresiones contra mujeres y niñas indígenas. En ese espacio participará Libia Tujuayliya Gea Zamora, quien brindará su testimonio sobre la Ley Octorina.

El recuerdo de Rosa Sulca y su participación en “Espejos”

En el marco de la proyección del cortometraje y de las actividades por el 25N, Alejandro Arroz recordó a Rosa Sulca, la docente que fue asesinada en 2020 en su vivienda de Villa Mitre, y la inesperada relación entre el caso y la temática de la producción.

“Rosita Sulca fue una de las integrantes del taller. Ella ya había hecho dos talleres con nosotros, uno de guion y este de realización, y trabajando en este corto sobre violencia doméstica. Al tiempo del rodaje, fue brutalmente asesinada en su casa de Villa Mitre”, recordó.

Arroz contó que ambos vivían cerca y solían encontrarse en el barrio. Durante la madrugada del crimen, se cruzó con una mujer a la que posteriormente identificó como la autora del asesinato, sin saber entonces lo que había ocurrido. Posteriormente brindó su declaración para la investigación del caso y el proceso judicial.