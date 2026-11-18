Ha culminado el extenuante recorrido del papa León XIV, en doce días, por tres países, Uruguay, Argentina y Perú. En cada uno de ellos fue siempre acompañado por una multitud de personas. Una pueblada que se mide en millones.

En nuestro país se calcula en siete millones la asistencia en los actos, a eso hay sumar todas las personas que acompañaron su paso por las calles y los que llevaron al tope el nivel de audiencia de los medios de comunicación, especialmente la televisión, que transmitían todo el tiempo las diversas situaciones.

Muchos analistas buscan comprender qué ha pasado. Muchos ensayan explicaciones que toman un aspecto u otro. Lo cierto es que se trata de un fenómeno complejo.

Por una parte, la figura del papa es la del Sumo Pontífice, es decir el que hace de puente entre el hombre y Dios, porque representa a Jesucristo el único Mediador entre Dios y los hombres. Por ello la multitud reconoce en el Papa a quien puede atender la sed de Absoluto, la necesidad de Dios que todos tenemos.

Por otra parte, en sus gestos se transparentó ternura, acogida, una cercanía que llega aún a los extremos de la debilidad, del error y del desvalimiento. Esta actitud vino a traer un bálsamo a nuestra sociedad herida, agraviada, dividida, conflictuada, necesitada de ser reconocida en su dignidad irrenunciable.

También tiene su lugar el mensaje de los discursos y homilías. En ellos los argentinos nos hemos visto reflejados. Sin dirigirse contra nadie. Sin que ese mensaje pueda ser arrojado como una piedra a un sector o a otro. Sin que podamos descargar las responsabilidades solamente en quienes tienen las mayores porque están constituidos en autoridad.

El Papa nos ha dejado una clara agenda a todos los argentinos.

Aún al describir nuestra situación, llena de carencias y conflictos, el discurso papal ha instalado otro nivel. Nos ha puesto y nos ha dejado en otro escenario, con un piso más alto para considerar los asuntos que nos atañen.

Desde ese nivel vivido en los cuatro días, al bajar la intensidad de las emociones, no tiene que bajar nuestro horizonte. Ha sido iluminado por los gestos y la palabra que brotan desde la verticalidad trascendente de la misión del Sumo Pontífice, esa perspectiva nos queda para hacerla propia.