Durante la visita del papa León XIV a la Argentina, medios de comunicación de distintas posiciones políticas destacaron la importancia de su mensaje y se preguntaron cuánto de aquellas palabras quedaría realmente en nuestra dirigencia.

No hizo falta esperar mucho. El propio presidente Javier Milei acaba de dar una respuesta.

Lo llamativo es que apenas ayer, durante su regreso a Roma, el Papa había contado que conversó con Milei sobre la situación económica, la dignidad humana y la necesidad de prestar mayor atención a los más necesitados. Incluso destacó la apertura del Presidente para escuchar su mensaje y valoró positivamente ese entendimiento.

Sin embargo, hoy Milei volvió a cuestionar la justicia social, a la que considera una aberración. Una declaración preocupante, especialmente cuando proviene de quien tiene la responsabilidad de gobernar para todos los argentinos.

¿Es aberrante pretender que cualquier chico, independientemente de los recursos económicos de su familia o del lugar donde le tocó nacer, tenga oportunidades reales de estudiar, desarrollarse y construir su futuro? ¿Que una persona pueda recibir atención médica cuando la necesita? ¿Que alguien que trabaja todos los días pueda vivir dignamente de su esfuerzo?

Porque de eso también se trata la justicia social.

Podemos discutir cómo alcanzarla, cuánto debe intervenir el Estado, cómo financiarla y cómo evitar el asistencialismo. Pero una cosa es cuestionar los mecanismos y otra muy distinta es descalificar el principio.

La justicia social no consiste en garantizar que todos lleguen al mismo lugar, sino en evitar que las condiciones en las que nacemos determinen hasta dónde podemos llegar.

El Papa habló de solidaridad, de dignidad humana y de una economía al servicio de las personas. Incluso se mostró esperanzado por la disposición del Presidente a escucharlo.

Muchos se preguntaban cuánto quedaría de aquel mensaje en la clase política argentina.

Al menos en las declaraciones de Milei, la respuesta llegó demasiado pronto: no quedó nada.