Napoleón decía que nunca había que interrumpir a un enemigo cuando estaba cometiendo un error. Y parece que algunos políticos argentinos decidieron hacer del error una profesión.

Porque en política se subestima demasiado.

Se subestima al adversario porque no grita, al aliado porque no amenaza y al ciudadano porque no protesta.

Y quizás la peor de todas sea esta última.

Creer que la gente no entiende, que no recuerda o que se conforma con un discurso bien armado.

Hoy algunos dirigentes parecen convencidos de que una buena estrategia de redes sociales puede reemplazar una buena gestión.

Que un video viral vale más que una solución concreta.

Y que repetir una mentira muchas veces termina convirtiéndola en verdad.

Pero hay algo que la historia demuestra: los ciudadanos pueden tener paciencia, pero eso no significa que no estén prestando atención.

Y acá aparece otra forma de subestimación, muy habitual en la política: confundir prudencia con debilidad.

Hay dirigentes que no necesitan levantar la voz para tener carácter. Que prefieren escuchar antes que amenazar y construir antes que destruir.

No todo el que hace silencio está de acuerdo. Y no todo el que sonríe está distraído.

La política tiene muchos ejemplos de dirigentes que fueron subestimados y terminaron sorprendiendo a quienes se creían dueños del tablero.

Porque el poder suele generar una ilusión peligrosa: creer que uno controla todo, incluso lo que piensan los demás.

Y cierro con una reflexión.

En política, la soberbia suele ser bastante más cara que la ignorancia.

Porque al que no sabe se le puede enseñar.

Pero al que cree que se las sabe todas, generalmente termina enseñándole la realidad.

Y la realidad, cuando da lecciones, no suele tomar examen recuperatorio.