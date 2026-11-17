Estas palabras del papa León XIV, durante su encuentro con los jóvenes en Buenos Aires, me parecen una de las exhortaciones más claras que nos dejó su visita. No son una invitación a esperar. Son un llamado a actuar y a asumir lo que a cada uno le toca.

El Papa habló de paz y de convivencia, pero no en abstracto. Nos invitó a pensar en cómo nos relacionamos, en nuestra disposición a escuchar y en la capacidad de respetar a quienes piensan distinto. También advirtió sobre los riesgos de buscar la aprobación de los demás a cualquier precio, incluso a costa de humillar a otra persona.

Esa descripción coincide con lo que vemos. La descalificación, la intolerancia y la humillación del otro aparecen en las redes, en las discusiones públicas y en las relaciones cotidianas. No es un problema exclusivo de los adolescentes. Los adultos también participamos de una cultura que premia al que agrede o al que grita más fuerte. Después nos sorprendemos cuando esas mismas conductas aparecen en las escuelas.

Por eso el mensaje nos interpela a todos. Construir una sociedad más respetuosa no depende solo de nuevas normas. Depende de cómo nos comportamos y de lo que hacemos cuando vemos una injusticia.

La semana pasada, en Salta, más de dos mil estudiantes participaron de la jornada Jóvenes por la Paz. Fue un encuentro que organizamos junto a instituciones educativas y religiosas para trabajar sobre la violencia, el bullying, la discriminación y el acoso en redes. Lo más importante no fue la cantidad. Fue escucharlos. Ver que tienen mucho para decir sobre los problemas que viven y que están dispuestos a asumir responsabilidades.

Al finalizar, cada delegación escolar definió una acción concreta para llevar a su comunidad. Ese compromiso expresa algo que a veces olvidamos: los jóvenes no son solo destinatarios de nuestras decisiones. También pueden ser protagonistas de los cambios.

Una jornada no transforma la realidad por sí sola. El desafío empieza después, cuando volvemos a las escuelas, a las casas y a las responsabilidades de todos los días.

Para un estudiante puede significar no participar de una burla o animarse a pedir ayuda. Para una familia, educar con el ejemplo y no justificar lo que lastima. Para quienes trabajamos en las escuelas, entender que la convivencia también se enseña y que respetar la dignidad del otro es parte de la formación.

Para quienes tenemos responsabilidades de gobierno, el compromiso es mayor: fortalecer la convivencia, prevenir el acoso, acompañar a quienes lo sufren y dar herramientas a los docentes.

Y tenemos también una responsabilidad más amplia: construir una educación que ofrezca oportunidades reales. Porque defender la dignidad de nuestros jóvenes significa protegerlos de la violencia, pero también evitar que abandonen la escuela o que su futuro quede condicionado por el lugar donde nacieron.

No son tareas sencillas. Tampoco podemos usar la magnitud de los problemas como excusa para no actuar.

El papa León XIV nos recordó que cada uno debe hacer cuanto pueda y sumar sus esfuerzos a los de los demás. Ese llamado a actuar también estuvo presente en los compromisos que asumieron los jóvenes salteños durante la jornada Jóvenes por la Paz. Ahora nos corresponde acompañarlos y hacer nuestra parte.

Una sociedad más justa y más humana no se construye solo con lo que deseamos que cambie. Se construye con lo que cada uno está dispuesto a hacer, desde su lugar, sin esperar que sean otros quienes den el primer paso.