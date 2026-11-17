No fue un discurso magistral sino una charla pública a la que suele ser muy afecto el mandatario, que le permitió ratificar su visión crítica de la actual situación nacional, diseñada por una gestión que de manera inequitativa sella el destino de las provincias. Es el fundamento de su propósito de consolidar un polo de poder regional, sentado a la mesa de los gobernadores.

Gustavo Sáenz reconoció mejoras en la macroeconomía pero planteó que la estabilidad alcanzada por el país debe traducirse en mejoras concretas para la población. Marcó la baja de la inflación y los avances en materia macroeconómica aunque advirtió que la recuperación todavía no llega a la economía cotidiana. A su juicio la tarea inmediata es la de poner en marcha los motores de la microeconomía, que son el consumo, la inversión y las exportaciones.

Se metió de lleno en la forma cómo se trata al territorio nacional, donde se registran asimetrías según el lugar donde le toca nacer a un argentino. En doscientos años no se resolvió el centralismo, que deja de lado que las provincias son anteriores a la Nación. Ese es el corpus de su acción política que explica en su libro y comparten varios sectores políticos, más allá de partidos. A su juicio, hay una deuda histórica con el norte argentino y es lo que reconocen grupos del peronismo, radicales, liberales y, por supuesto, el conglomerado que lo acompaña desde 2019, cuya vigencia no sólo se propone consolidar sino ampliar como un frente provincial grande para seguir buscando el reconocimiento del Norte Grande como una de las regiones más promisorias.

Sin embargo, cuando se le consultó sobre una eventual postulación a la presidencia, el mandatario provincial optó por la coartada clásica del descarte formal. Aseguró que las candidaturas no están en sus planes y que abordarlas hoy equivaldría a una falta de respeto hacia una ciudadanía que ya sabe -sin embargo- que está embarcado en lograr su tercer mandato. Ese propósito necesita de recursos y decisiones que se están jugando por estos días en el Congreso, como la reforma electoral y el presupuesto 2027.

Es así que un acto, que podría haber sido académico, fue una puesta política en la que se vio al Gobernador dispuesto a consolidar un espacio de poder que le permita negociar desde una posición de fuerza con el oficialismo nacional, erigiéndose simultáneamente como referente de una oposición moderada, dialoguista pero firme. La provincia de Salta y el Norte Grande argentino acumulan demandas estructurales profundas en materia de infraestructura, producción y servicios básicos y hasta ahora, la gestión individual no ha rendido frutos.

El gobernador se posiciona como el articulador natural de una liga federal dispuesta a confrontar con el dogmatismo fiscal y el ahogamiento financiero impulsado por la Casa Rosada. Con la bandera del federalismo, necesita continuar liderando un proyecto provincial para encarar la batalla principal del 2027, que es por el gobierno nacional.

El riesgo es que la épica federal quede subordinada enteramente a la aritmética del calendario electoral. En ese caso, el federalismo dejará de ser un principio republicano de equidad para convertirse en un mero simulacro de disputa por el poder.

Salta, 17 de noviembre de 2026