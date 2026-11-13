Institucionalidad

Lejos de zanjar las controversias que rodearon su sanción, la resolución judicial ha intensificado el debate entre oficialistas y opositores, sosteniendo un clima de litigiosidad que podría contaminar el horizonte electoral.

El máximo tribunal provincial rechazó los cuestionamientos presentados contra la que se considera una versión renovada de la Ley de Lemas por Carlos Zapata, de La Libertad Avanza; Claudio Del Plá, del Partido Obrero; y Alejandro Patrón Costas, del Partido de la Reconquista. Las tres presentaciones objetaban, entre otros puntos, el mecanismo de acumulación de votos entre candidatos de una misma fuerza política.

Algunos de los sectores recurrentes, que desde un inicio objetaron la norma por considerarla un artilugio funcional a los intereses del poder de turno, ya anunciaron que elevarán sus reclamos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta inminente instancia federal no hace más que prolongar una tensión institucional que debiera encontrar en los tribunales provinciales su punto definitivo de equilibrio y resolución.

Algunos especialistas también objetaron el fallo. Sebastián Aguirre Astigueta, reconocido abogado constitucionalista y especialista en derecho público, aseguró que la actual discusión excede la legalidad de una determinada norma y plantea interrogantes sobre la calidad de la democracia y el proyecto político de Salta. Asimismo, revela la necesidad de garantizar reglas electorales claras, previsibles y comprensibles para los ciudadanos. El constitucionalista consideró que la reforma representa un retroceso para la provincia, especialmente porque recupera mecanismos de acumulación de sufragios que ya habían sido eliminados.

Si se prolonga el litigio esperando un pronunciamiento del Supremo Tribunal, habrá un factor perturbador de gran peso sobre el cronograma electoral provincial de 2027. La decisión estratégica de desdoblar los comicios provinciales de los nacionales, si bien responde a lógicas de autonomía política y focalización en la agenda provincial, atravesará un tramo de discusiones sobre la ingeniería electoral. Mientras la política sigue discutiendo sus propias reglas de juego, las demandas cotidianas de la sociedad quedan relegadas a un segundo plano.

El resultado más nocivo de este clima alterado es el oscurecimiento de las expectativas que la ciudadanía deposita en cada acto electoral. Las elecciones deberían constituir el momento culminante de renovación de esperanzas, contraste de propuestas y deliberación sobre el modelo de provincia que se anhela construir. Sin embargo, cuando el debate se reduce a disputas sobre la legalidad de las candidaturas y los atajos normativos, el votante se ve arrastrado hacia la apatía o el desencanto.

Para que el proceso electoral de 2027 no nazca viciado de sospechas ni desinterés popular, es imperativo que los actores políticos y judiciales actúen con la máxima prudencia y celeridad. Salta necesita superar la lógica de la trinchera electoral y devolverle al debate democrático su verdadera sustancia: la resolución de los problemas reales de su gente, garantizando que el voto popular sea, ante todo, un ejercicio genuino de soberanía. Y debe asegurarse el respeto a la voluntad popular.

Salta, 13 de noviembre de 2026