Según las estimaciones expuestas en ese ámbito, la economía espacial ya supera los 560 mil millones de dólares y crece a un ritmo sin precedentes, proyectando alcanzar casi 2 billones de dólares para 2035. La expectativa se fundamenta en que sectores clave como telecomunicaciones, observación de la Tierra, Inteligencia Artificial, electrónica avanzada, infraestructura digital, defensa, minería, logística y agricultura dependen cada vez más de soluciones basadas en tecnología espacial.

Son sectores que se vinculan a la economía del conocimiento, un área que la actual gestión de gobierno salteño ha planteado como uno de los pilares del desarrollo provincial, aunque no ha sido observado todavía como un objetivo por la sociedad. Precisamente, en la apertura de Argentina Space, el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, planteó que Salta y la Argentina tienen el desafío de definir cómo aprovechar su potencial: convertirse en una economía de enclave, en la que los recursos sean extraídos y trasladados, o impulsar un modelo que permita desarrollar capacidades propias y generar beneficios para la región y el continente.

Referentes del cónclave precisamente destacaron que uno de sus objetivos es que cada provincia identifique dónde puede aportar conocimiento y capacidad productiva. Mencionó la robótica y la tecnología satelital como dos áreas posibles; el uso de drones en la actividad agropecuaria es un ejemplo. Hasta el viernes se desarrollarán exposiciones de empinados exponentes y rondas de negocios para reunir a quienes desarrollan esas tecnologías con empresas e inversores.

La experiencia de las empresas mineras de Salta podría servir para desarrollar tecnologías que, a futuro, permitan aprovechar recursos en el espacio, a cuya observación ya hay un importante aporte desde la provincia. Por su condición geofísica, es uno de los enclaves más privilegiados del hemisferio sur para la investigación astronómica y la observación limpia del cielo. Hay proyectos en desarrollo como QUBIC, ubicado cerca de San Antonio de los Cobres, que ya superó las fases de montaje y calibración y entró en plena operación científica. También funciona el Centro Astronómico Macón, en Tolar Grande y está en desarrollo el Proyecto ABRAS, en el que participan Argentina y Brasil. La Puna ha sido propuesta para ser sede de SWGO, un observatorio internacional de rayos gamma de muy alta energía diseñado para detectar partículas de lluvias atmosféricas.

No es mucho lo que se ha hecho con sistematicidad para consolidar un ecosistema robusto que vincule la educación, el capital privado y la infraestructura pública. Pero encuentros como el que se realiza en el Centro de Convenciones y otras reuniones internacionales para rastrear financiamiento para distintos proyectos, dan cuenta de la voluntad política de avanzar por ese camino.

Mirar con suma atención sectores como el de economía espacial ya no representa una opción pintoresca, sino una imperiosa necesidad estratégica. Todo el país y Salta en particular, poseen los recursos humanos y naturales necesarios para insertarse con valor agregado en el mapa global, siempre y cuando la dirigencia política entienda que la ciencia y la tecnología no son adornos presupuestarios, sino el verdadero cimiento del porvenir institucional y económico de la Nación.

Salta, 12 de noviembre de 2026