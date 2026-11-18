El intendente de San Lorenzo, Manuel Saravia, informó que la Justicia rechazó un nuevo pedido de prisión domiciliaria del exjefe comunal Ernesto "Kila" Gonza, condenado por delitos de corrupción. En Pelo & Barba, por Aries, aclaró que recibió esa información del abogado que interviene en la causa.

"Tengo entendido que le denegaron la prisión domiciliaria. Ya era la segunda vez que la pedía", señaló. Según explicó, el planteo se basaba en un cuadro de hipertensión arterial, pero la evaluación médica determinó que podía recibir tratamiento en el lugar de detención.

Saravia sostuvo que los exfuncionarios condenados deben cumplir las mismas condiciones que cualquier ciudadano. "Cuando cometen delitos no deben tener privilegios", expresó.

Una pena unificada de siete años

Gonza fue condenado el 31 de marzo de 2026 a cinco años de prisión efectiva por cinco hechos de peculado y uno de negociaciones incompatibles con la función pública. Al unificarse esa sentencia con una condena anterior, la pena quedó en siete años de prisión efectiva, además de la inhabilitación absoluta perpetua.

La investigación se inició a partir de una denuncia de Saravia, quien dispuso una auditoría externa después de asumir su primer mandato. El informe detectó irregularidades en la administración anterior.

El municipio busca recuperar los recursos

Saravia aseguró que continúa trabajando para recuperar los fondos y bienes municipales involucrados. Mencionó la compra de una camioneta que, según afirmó, nunca apareció y contrataciones con personas allegadas a la gestión anterior.

"Estoy buscando que San Lorenzo recupere los recursos que le robaron", sostuvo. También señaló que una mayoría del Concejo Deliberante acompañó el pedido de avanzar en esa recuperación.