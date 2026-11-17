Un hombre de 36 años fue condenado a diez años y seis meses de prisión efectiva por intentar matar a una mujer en su departamento, en el centro de San Ramón de la Nueva Orán. El ataque ocurrió en febrero de 2025, cuando la víctima dormía, y fue calificado por la Justicia como una tentativa de homicidio agravado por alevosía y por mediar violencia de género.

La sentencia fue dictada por el juez Mariano Facundo Gerónimo, de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, quien también ordenó el traslado del condenado a la Unidad Carcelaria 3 de esa ciudad. Además, dispuso que, una vez firme el fallo, sus datos sean incorporados al Banco de Datos Genéticos.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 11 de febrero de 2025, alrededor de las 3, cuando el acusado ingresó al departamento de la mujer a través de una puerta que se encontraba sin llave.

La víctima se despertó mientras el hombre intentaba asfixiarla con una almohada. Al darse cuenta de lo que sucedía, comenzó a forcejear con él, pero el agresor también utilizó un cuchillo y le provocó heridas en distintas partes del cuerpo.

Durante el ataque, la mujer consiguió rasguñarlo en el cuello y sujetarlo de sus partes íntimas, lo que permitió que el hombre dejara de agredirla y huyera del departamento.

Los gritos de la víctima alertaron a su hija de 12 años y a los vecinos. Posteriormente, las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona permitieron identificar al agresor.

Según manifestó la mujer, no mantenía ningún vínculo con el acusado.