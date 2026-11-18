Salta comienza a palpitar una importante cita del vóley argentino. Los Infernales se preparan para afrontar la Liga Nacional de Vóley Masculina 2027 y tendrán una presentación especial ante su público, en un evento que contará con la presencia de destacados equipos del país.

Este miércoles 18 de noviembre, a partir de las 11, en el Shopping Alto Noa, se realizará la presentación oficial del equipo salteño para la próxima temporada. La expectativa está puesta en conocer a los protagonistas que representarán a la provincia en una competencia de alcance nacional.

La actividad tendrá continuidad con un cuadrangular preparatorio que reunirá a cuatro equipos: Los Infernales de Salta, Boca Juniors, Monteros de Tucumán y Tucumán de Gimnasia. La presencia del conjunto xeneize será uno de los grandes atractivos de la programación.

El certamen permitirá observar en acción al representante salteño frente a rivales de jerarquía y comenzar a tomar dimensión del desafío deportivo que tendrá por delante en la temporada 2027.

El desafío de la Liga Nacional 2027

Los Infernales buscarán ser protagonistas de una competencia que reunirá a equipos de distintos puntos del país. La Liga Nacional será una oportunidad importante para el crecimiento del vóley salteño y para mostrar el trabajo que se viene desarrollando en la provincia.

Con la presentación oficial del plantel y la llegada de instituciones históricas como Boca Juniors, Salta se prepara para convertirse en uno de los escenarios destacados del vóley argentino en esta etapa de preparación.