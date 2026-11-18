El Reducido de la Primera Nacional entra en su etapa decisiva. Tras completarse la primera instancia eliminatoria, quedaron conformados los cruces de cuartos de final, donde ocho equipos buscarán seguir avanzando en la lucha por el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

La programación tendrá su primera jornada el fin de semana del sábado 21 de noviembre, mientras que los encuentros de vuelta están previstos para el sábado 28. En esta instancia se disputarán series de ida y vuelta, con la particularidad de que los equipos mejor ubicados en la tabla general tendrán la ventaja deportiva y definirán como locales.

Los cruces de cuartos de final

Los enfrentamientos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Gimnasia y Tiro vs. Tristán Suárez: el Albo será local en el Gigante del Norte. La ida se jugará el domingo a las 21.

Ciudad de Bolívar vs. Atlanta: el conjunto bonaerense abrirá la serie en condición de local.

Colón de Santa Fe vs. Deportivo Morón: el Sabalero comenzará jugando en su estadio.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs. Deportivo Madryn: el Lobo jujeño recibirá al conjunto patagónico.

Las revanchas invertirán las localías: Tristán Suárez recibirá a Gimnasia y Tiro, Atlanta hará lo propio ante Ciudad de Bolívar, Deportivo Morón enfrentará a Colón y Deportivo Madryn será local frente a Gimnasia de Jujuy.

Cómo se define cada serie

Los cuartos de final se jugarán a dos partidos. En caso de igualdad en el resultado global al cabo de los 180 minutos, tendrá ventaja deportiva el equipo mejor ubicado en la tabla general, que avanzará a semifinales sin necesidad de una definición por penales.

Esta condición obliga a los equipos que comienzan como locales a intentar conseguir una diferencia favorable antes de afrontar los encuentros de vuelta.

El calendario del Reducido

La hoja de ruta prevista para la definición del segundo ascenso contempla las siguientes fechas:

21 de noviembre: cuartos de final, partidos de ida.

28 de noviembre: cuartos de final, partidos de vuelta.

5 de diciembre: semifinales, partidos de ida.

12 de diciembre: semifinales, partidos de vuelta.

19 de diciembre: final, partido de ida.

26 de diciembre: final, partido de vuelta.

La carrera por el segundo ascenso entra así en su tramo más importante. Ocho equipos mantienen viva la ilusión y cada serie comenzará a definir quiénes estarán más cerca de jugar en Primera División durante 2027.