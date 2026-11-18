Boca Juniors entra en la recta final de su preparación para uno de los compromisos más importantes de la temporada. Este miércoles realizará su última práctica en el predio de Ezeiza y posteriormente viajará rumbo a Barranquilla, Colombia, donde el sábado enfrentará a Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana.

El encuentro se disputará desde las 19.30 (hora argentina) en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará quedarse con el título continental y volver a festejar a nivel internacional.

Una de las principales preocupaciones durante las últimas horas estuvo relacionada con Milton Delgado. El mediocampista sufrió una molestia en la rodilla durante el entrenamiento del martes y debió realizarse estudios médicos. El diagnóstico confirmó un esguince leve de grado 1, por lo que existe optimismo respecto de su presencia en la final, aunque su evolución será seguida de cerca durante los próximos días.

En tanto, Rodrigo Battaglia se entrenó con normalidad y viajará con la delegación. Su recuperación representa una alternativa importante para el entrenador ante cualquier inconveniente en el mediocampo.

La última duda de Arruabarrena está en el ataque

Más allá de la situación de Delgado, el Vasco tiene otra decisión por resolver: quién acompañará a Miguel Merentiel y Sebastián Villa en el frente ofensivo.

Los candidatos son Tomás Aranda, Alan Velasco y Leonel Flores. Los tres buscarán aprovechar los últimos entrenamientos para convencer al cuerpo técnico y quedarse con un lugar entre los titulares.

También habrá atención sobre Lautaro Blanco, quien viene trabajando de manera diferenciada por una fatiga muscular, aunque en Boca confían en que llegará en condiciones al encuentro.

Adaptación al clima de Barranquilla

La delegación xeneize tiene previsto llegar este miércoles por la noche a Colombia. Allí realizará los últimos entrenamientos, programados para jueves y viernes en horarios cercanos al partido, con el objetivo de adaptarse a las condiciones climáticas de Barranquilla, donde se esperan temperaturas elevadas.

El viernes, además, el plantel realizará el reconocimiento del estadio y la conferencia de prensa previa a la gran definición.

La cuenta regresiva está en marcha. Boca prepara sus últimos detalles antes de enfrentar a Atlético Mineiro, con el objetivo de levantar una nueva copa internacional.