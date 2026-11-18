La Asociación del Fútbol Argentino confirmó la programación de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional y Gimnasia y Tiro ya tiene todo definido para afrontar un nuevo compromiso decisivo en su camino hacia el ascenso.

El conjunto salteño recibirá a Tristán Suárez este domingo, desde las 21, en el estadio Gigante del Norte, ubicado en Vicente López 670. Será el encuentro de ida de una serie que comenzará a definir las aspiraciones de ambos equipos.

El plantel dirigido por Rubén Darío Azconzábal llega a esta instancia con una noticia importante: tiene la plantilla completa y todos los futbolistas a disposición del cuerpo técnico. El Vasco podrá trabajar con todas las alternativas para definir el equipo que saldrá a buscar un resultado favorable ante su gente.

La expectativa crece entre los hinchas albos, que volverán a acompañar al equipo en una noche que promete un gran marco en el Gigante del Norte.

Los árbitros para el domingo

La AFA también confirmó las autoridades para el encuentro. Javier Delbarba será el árbitro principal, acompañado por Diego Bonfá como asistente 1 y Marcos Horticcolou como asistente 2. Maximiliano Silcan Jerez se desempeñará como cuarto árbitro.

Una serie decisiva

Gimnasia y Tiro sabe que comienza una etapa en la que cada detalle puede resultar determinante. El objetivo será hacerse fuerte en casa, conseguir una ventaja en el primer encuentro y viajar a la revancha con la ilusión de seguir avanzando en el Reducido.

El domingo, desde las 21, el Gigante del Norte volverá a ser escenario de una noche de fútbol y de ilusión para todo el pueblo albo.