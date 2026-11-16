Las ventas de mostrador en pastelerías y alfajorerías de Salta cayeron entre un 20% y un 25% interanual, de acuerdo con Fabián Guerrero, secretario general del sindicato que nuclea a trabajadores pasteleros, heladeros, pizzeros y otros rubros afines. En Pelo & Barba, por Aries, el dirigente dijo que el gasto en alquiler, servicios y alimentos básicos deja menos margen para consumos como comprar facturas o regalar una caja de alfajores.

Guerrero señaló que el calor favorece las ventas de las heladerías en esta época, mientras que en pastelerías y alfajorerías se siente la merma en el mostrador.

Cuánto subieron los insumos antes de las fiestas

El dirigente comparó los precios de noviembre de 2025 con los de este mes en Salta. Dijo que la bolsa de harina de 25 kilos pasó de costar entre $9.500 y $11.000 a ubicarse entre $23.500 y $27.000, según la calidad.

El kilo de manteca, que rondaba entre $4.800 y $5.500, se vende ahora entre $13.000 y $15.200, según los valores que citó. Para la fruta seca y confitada, que se usa en el pan dulce, ubicó el precio actual entre $21.000 y $25.000 por kilo, frente a los $7.000 a $8.500 del año pasado.

“Encender un horno hoy en Salta se volvió un lujo”

Guerrero sumó el costo de la luz y el gas al de las materias primas. Explicó que la electricidad es indispensable para las cámaras de frío y las amasadoras, mientras que el gas permite mantener en funcionamiento los hornos de pizzerías y pastelerías.

El dirigente también sostuvo que los salarios del sector quedaron congelados y perdieron poder de compra. Consultado por las desvinculaciones, confirmó que hubo casos en el último año, sin precisar cuántos.