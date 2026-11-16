Informalidad en Salta: pasteleros denuncian trabas en las audiencias y apuntan contra la reforma

El sindicato de pasteleros sigue detectando trabajadores sin registrar en establecimientos de Salta. Su secretario general, Fabián Guerrero, contó en Pelo & Barba, por Aries, que durante las inspecciones algunos empleados evitan dar sus datos por temor.

“Muchas veces por miedo, por temor, no quieren dar sus datos”, explicó. El gremio nuclea a trabajadores de pastelerías, servicios rápidos, confiterías, heladerías, pizzerías y alfajorerías.

Qué pasa después de una inspección

Guerrero explicó que, cuando el sindicato reúne los datos, interviene la Secretaría de Trabajo y cita a la empresa a una audiencia de conciliación. “Muchas veces el empleador no acude ni en la primera ni en la segunda ni en la tercera”, afirmó. El dirigente sostuvo que esas inasistencias pueden dejar el trámite sin avances.

El cuestionamiento a la reforma laboral

El dirigente señaló que la informalidad viene de años atrás y sostuvo que se profundizó durante la gestión actual de Javier Milei. Cuestionó que los cambios laborales hayan generado el aumento del empleo registrado que, a su juicio, había prometido el Gobierno.

También mencionó casos de trabajadores monotributistas encuadrados como “colaboradores” y sostuvo que la responsabilidad de registrar al personal y pagarle de acuerdo con la escala del convenio recae en el empleador.