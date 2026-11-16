En Argentina hay 792 alojamientos turísticos publicados en venta en internet

Un relevamiento de publicaciones inmobiliarias realizado en todo el territorio argentino permitió identificar 792 establecimientos destinados al alojamiento turístico que se encuentran ofrecidos en venta en internet.

El trabajo, con fecha de corte al 13 de noviembre de 2026, se desarrolló principalmente sobre el portal Zonaprop, mediante la búsqueda de hoteles, complejos de cabañas, hosterías, posadas, apart hoteles y otras modalidades de alojamiento turístico.

Se revisaron publicaciones de las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, identificando establecimientos en 233 localidades y áreas turísticas.

Para realizar el recuento se tomaron los establecimientos y no la cantidad de avisos, evitando contabilizar más de una vez aquellos alojamientos publicados en distintas oportunidades.

De los 792 establecimientos identificados, 759 surgieron de Zonaprop y 33 de fuentes inmobiliarias complementarias.

Buenos Aires y Córdoba concentran más de la mitad de los alojamientos en venta

La provincia de Buenos Aires encabeza el listado nacional de establecimientos turísticos publicados en venta, seguida por Córdoba. Entre ambas concentran el 57,6% del total de alojamientos identificados.

En tercer lugar aparece Neuquén, seguida por Mendoza y Río Negro. A continuación se ubican San Luis, Entre Ríos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Juan y Santa Fe.

El listado continúa con Salta y Santa Cruz, seguidas por Chubut, Corrientes y Misiones.

El relevamiento también identificó establecimientos en Jujuy, La Pampa, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Chaco y Formosa.

Casi la mitad de los establecimientos son hoteles tradicionales

Los hoteles tradicionales constituyen la categoría más numerosa, con el 45,1% del total relevado.

En segundo lugar aparecen los complejos de cabañas y bungalows, que representan el 26,8%.

Las hosterías y posadas representan el 11,6%, mientras que los apart hoteles y complejos de departamentos turísticos alcanzan el 7,7%.

También se identificaron hoteles boutique (4,4%) y hostels (3,4%).

El relevamiento se completa con lodges, estancias turísticas, complejos turísticos mixtos y establecimientos de glamping.

Alcance del relevamiento

El trabajo comprendió publicaciones inmobiliarias de todo el país, con Zonaprop como fuente principal y consultas complementarias a otros portales.

El resultado corresponde a 792 establecimientos diferentes identificados en publicaciones de venta, sin contabilizar avisos duplicados.

Se trata de un relevamiento de alcance nacional y cobertura parcial, por lo que la cantidad total de alojamientos turísticos ofrecidos en venta en Argentina podría ser superior a la identificada.