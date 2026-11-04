El Niño cambia el mapa de las vacaciones: Salta aparece como alternativa para el verano

Ante las previsiones sobre el impacto del fenómeno de El Niño durante el próximo verano, distintos informes difundidos en los últimos días mencionan al noroeste argentino como una posible alternativa para quienes buscan vacacionar y evitar condiciones climáticas extremas.

En ese escenario, Salta podría posicionarse como uno de los destinos elegidos para las vacaciones de 2027, aunque desde el sector turístico advierten que todavía es prematuro anticipar cómo se comportará el clima.

Así lo explicó en Pelo & Barba, por Aries, el presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Facundo Asaf, reconoció que existen informes que apuntan en esa dirección, pero evitó generar expectativas basadas únicamente en pronósticos meteorológicos.

“Hay algunos informes que así lo indican, pero queremos ser prudentes en esto. Uno nunca sabe cómo se va a dar la meteorología”, sostuvo.

Salta busca aprovechar la temporada de verano

Asaf explicó que el sector turístico mantiene buenas expectativas para los próximos meses, aunque reconoció que todavía no se registran niveles importantes de reservas para el verano.

Según indicó, los turistas vienen modificando sus hábitos y cada vez esperan más tiempo antes de definir sus viajes.

“Estos últimos años se viene repitiendo una tendencia, que creo que también es fruto de la caída del consumo, en donde el turista decide a última hora dónde viajar”, señaló.

Por ese motivo, consideró fundamental fortalecer la promoción de los atractivos turísticos de Salta, independientemente de las condiciones climáticas que puedan registrarse en otras regiones.

PreSalta: reintegros del 50% para atraer turistas

Una de las principales apuestas para impulsar la temporada será el programa PreSalta, que permitirá recuperar el 50% de los gastos realizados en reservas anticipadas de servicios turísticos, con un tope de $150.000.

Asaf explicó que el beneficio se desarrollará en dos etapas: primero, el turista deberá realizar una reserva anticipada en establecimientos adheridos y, posteriormente, podrá utilizar el crédito generado durante su viaje.

El reintegro se gestionará mediante la plataforma MODO, mientras que las empresas del sector ya comenzaron a capacitarse para implementar el sistema. El dirigente destacó que el programa también estará disponible para los salteños que decidan recorrer destinos de la provincia.

Brasil, otro mercado para fortalecer el turismo

La Cámara de Turismo también trabaja para atraer visitantes brasileños mediante la promoción de Salta en Río de Janeiro, aprovechando las nuevas conexiones aéreas.

Asaf confirmó que una delegación empresarial realizará un segundo viaje comercial para establecer contactos con operadores turísticos y promocionar los atractivos provinciales.

El objetivo es que las conexiones aéreas no solamente permitan a los salteños viajar al exterior, sino que también generen oportunidades para recibir turistas internacionales.

De esta manera, Salta busca fortalecer su oferta turística de cara al verano, con expectativas favorables, pero sin depender exclusivamente de los pronósticos sobre El Niño.