El paso Sico permanece cerrado para todo tipo de vehículos este lunes 16 de noviembre, de acuerdo con el reporte de la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta. La restricción se mantiene desde el domingo.

Qué pasa con los cruces hacia Chile

El paso Socompa está reservado al tránsito ferroviario. Para quienes viajan por carretera, la alternativa que indica el parte salteño es Jama, en Jujuy.

El reporte consigna para Jama una franja de 5 a 17. Conviene confirmar el horario con el complejo fronterizo antes de salir. La ficha oficial argentina indica como contacto el (388) 4253630.

Horarios hacia Bolivia y Paraguay

Para los cruces con Bolivia, el parte provincial de este lunes detalla los siguientes horarios.

Aguas Blancas, chalanas · De 6 a 20.

Aguas Blancas, puente internacional · Las 24 horas.

Salvador Mazza · Las 24 horas.

Los Toldos · Las 24 horas.

Para viajar a Paraguay, el paso Misión La Paz–Pozo Hondo figura habilitado de 7 a 20. Defensa Civil indicó que las condiciones del cruce están sujetas al caudal del río Pilcomayo.