Tenis de mesa: Salta pisa fuerte como cantera y tiene seis jugadores en la selección

Seis jugadores salteños integran la selección argentina de tenis de mesa y representan al país en torneos internacionales. El dato lo dio Enrique Varela, secretario de la Asociación Salteña de Tenis de Mesa, en Qué Domingo, por Aries.

Cómo se forman los jugadores en Salta

Varela señaló que varios deportistas salteños ya se consagraron campeones argentinos y que este año se incorporó al centro de entrenamiento un equipo de profesores cubanos con experiencia internacional.

El dirigente explicó que la formación combina la práctica en la mesa con la participación en torneos en otras provincias. Entre las habilidades que se trabajan, mencionó la concentración, los reflejos y la precisión para decidir en poco tiempo dónde colocar la pelota.

Dónde aprender tenis de mesa en la ciudad

La asociación tiene su centro de entrenamiento en un predio municipal de zona norte. Los interesados pueden acercarse de lunes a viernes, de 16 a 22, para consultar por las clases para chicos, adolescentes y adultos.

“Tenemos niños de 5 años, 6 años, hasta personas adultas de 70 y pico, hasta de 80 años”, contó Varela. El espacio recibe tanto a quienes quieren competir como a quienes buscan jugar por recreación.