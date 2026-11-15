El Santo va por la remontada ante Cipolletti en La Visera de Cemento

Juventud Antoniana visita a Cipolletti este domingo 15 de noviembre, a las 15, en La Visera de Cemento, en Río Negro. El partido definirá quién pasa a las semifinales de la Reválida del Federal A, que otorga el segundo ascenso a la Primera Nacional. El árbitro será Franco Morón.

Qué resultado necesita Juventud para clasificar

El Santo perdió 1-0 en la ida, en el estadio Fray Honorato Pistoia. Como Cipolletti tiene ventaja deportiva, Juventud debe ganar por dos goles de diferencia o más para avanzar.

Una victoria por un gol, como un 1-0 o un 2-1, igualaría el resultado global y clasificaría a Cipolletti sin penales. Un 2-0 o un 3-1, en cambio, le daría el pase al equipo salteño.

Las dos bajas del Santo para la revancha

Sergio Maza deberá reemplazar al arquero Facundo Abraham y al defensor Ignacio Sanabria, expulsados en el partido de ida en Salta. Juventud terminó aquel encuentro con nueve jugadores.