El Santo va por la remontada ante Cipolletti en La Visera de Cemento

Juventud Antoniana juega este domingo la revancha de los cuartos de final de la Reválida del Federal A. Sergio Maza deberá cubrir dos bajas por suspensión.
Deportes15/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Juventud Antoniana visita a Cipolletti este domingo 15 de noviembre, a las 15, en La Visera de Cemento, en Río Negro. El partido definirá quién pasa a las semifinales de la Reválida del Federal A, que otorga el segundo ascenso a la Primera Nacional. El árbitro será Franco Morón. 

Qué resultado necesita Juventud para clasificar

El Santo perdió 1-0 en la ida, en el estadio Fray Honorato Pistoia. Como Cipolletti tiene ventaja deportiva, Juventud debe ganar por dos goles de diferencia o más para avanzar.

Una victoria por un gol, como un 1-0 o un 2-1, igualaría el resultado global y clasificaría a Cipolletti sin penales. Un 2-0 o un 3-1, en cambio, le daría el pase al equipo salteño. 

Las dos bajas del Santo para la revancha

Sergio Maza deberá reemplazar al arquero Facundo Abraham y al defensor Ignacio Sanabria, expulsados en el partido de ida en Salta. Juventud terminó aquel encuentro con nueve jugadores.

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