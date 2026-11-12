León XIV exigió investigar los abusos en la Iglesia y condenó el machismo en Perú

En el marco de su visita oficial a Perú, el papa León XIV exigió una respuesta firme basada en la verdad, la justicia y la reparación frente a los abusos cometidos por integrantes del clero, abogando por una cultura de prevención que proteja a los sectores más vulnerables.

En su paso por Lima, el pontífice abordó una problemática largamente arrastrada por la Iglesia local —marcada por el antecedente de la disolución del Sodalicio de Vida Cristiana—, reafirmando el compromiso vaticano de atender a los afectados a través de los nuevos canales de escucha y asistencia instalados en el país andino.

En paralelo, el líder católico centró parte de su mensaje en la realidad social peruana, repudiando con firmeza la persistencia de conductas violentas hacia las mujeres.

Desde la Plaza Mayor de Lima, el Papa cuestionó la vigencia de una "mentalidad machista" reflejada en los altos índices de violencia de género y en el abandono de los roles parentales, interpelando a la feligresía en un país que conoce de cerca tras haber encabezado la diócesis de Chiclayo durante casi dos décadas.

(Con información de Perfil)