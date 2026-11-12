ANMAT prohibió una versión falsificada de Dysport 500: cómo identificarla

La investigación comenzó por una oferta de venta irregular. Los datos del envase permitieron detectar la falsificación.
Argentina12/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

ANMAT2

La ANMAT prohibió el uso, la comercialización y la distribución de una versión falsificada del producto rotulado como Dysport 500 IPSEN. La medida, establecida en la Disposición 7207/2026, alcanza a las unidades que llevan el número de lote P081932 y el vencimiento 06/2029.

arcaARCA reglamentó la rebaja del 50% en multas: a quiénes alcanza y hasta cuándo hay plazo

Qué irregularidades detectaron

La investigación comenzó tras una denuncia de Galderma Argentina, que compró una unidad ofrecida de manera irregular. La empresa informó que la caja estaba rotulada únicamente en inglés, carecía del logo de la firma y no tenía datos de trazabilidad. El número impreso tampoco correspondía a un lote válido de fabricación.

La ANMAT señaló que se desconocen la composición real del producto, quién lo elaboró y en qué condiciones. Por ese motivo, indicó que no puede garantizar su calidad, seguridad ni eficacia.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail