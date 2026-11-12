Méndez sobre la salida de Cargnello: “No creo que sea algo urgente”

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó nuevos desafíos para la Iglesia, tanto en su organización como en su actividad pastoral. En diálogo con Aries, el padre Julio Raúl Méndez analizó el futuro de la institución en Salta y planteó la necesidad de aprovechar el entusiasmo generado por la presencia del Pontífice.

El sacerdote consideró que la Iglesia debe recuperar la iniciativa y fortalecer su presencia en la sociedad. En ese sentido, recordó una expresión del papa Francisco y propuso “pasar de una instancia más de conservación de lo que hay a otra instancia de movilización misionera”.

Méndez sostuvo que la multitudinaria participación de fieles durante la visita papal constituye una oportunidad para profundizar el trabajo de las parroquias y organizaciones religiosas, sin caer en triunfalismos ni limitarse al impacto de las grandes convocatorias.

El futuro de Cargnello y la sucesión en el Arzobispado

Consultado sobre la posibilidad de que León XIV disponga un cambio en la conducción de la Arquidiócesis de Salta, Méndez descartó que pueda esperarse una decisión inmediata.

“No creo que sea algo inmediato, no hay que pensar en tiempos así inmediatos”, afirmó.

El sacerdote recordó que el actual arzobispo, Mario Antonio Cargnello, cumplirá 75 años en marzo de 2027, momento en el que deberá presentar su renuncia al Papa, conforme a las disposiciones de la Iglesia católica.

“Recién en marzo nuestro arzobispo cumple 75 años, ahí tiene que poner a disposición la renuncia y los tiempos dirán”, explicó. Además, aclaró que no considera urgente su reemplazo y que habrá que esperar los tiempos del Vaticano.

La presentación de la renuncia no implica necesariamente su aceptación inmediata, ya que corresponde al Pontífice decidir cuándo disponer el relevo y designar a un sucesor.

Del fervor religioso a los cambios permanentes

Más allá de la conducción del Arzobispado, Méndez consideró que uno de los principales desafíos de la Iglesia es transformar el entusiasmo de las grandes manifestaciones religiosas en acciones que perduren en el tiempo.

Comparó la visita de León XIV con las celebraciones del Milagro en Salta, donde cada año miles de personas participan de iniciativas solidarias, comunitarias y religiosas que surgen espontáneamente.

“El gran desafío es cómo lograr que eso se traduzca en algo más permanente en las estructuras”, expresó.

El sacerdote destacó que durante los meses previos al Milagro se produce una importante movilización social, con personas que se organizan para colaborar, acompañarse y trabajar por objetivos comunes.

Sin embargo, advirtió que esa solidaridad no debería desaparecer cuando terminan las celebraciones. Por el contrario, sostuvo que debe mantenerse durante todo el año y ser acompañada por quienes tienen responsabilidades en la organización de la sociedad.