Pasos fronterizos hoy: qué cruces están habilitados desde Salta y Jujuy

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta informó el estado de los pasos fronterizos para este jueves 12 de noviembre. El reporte incluye los horarios de atención y las condiciones meteorológicas previstas en cada cruce.

Chile: Sico y Jama habilitados

El paso de Sico, en Salta, está habilitado de 9 a 19. El paso de Jama, en Jujuy, funciona de 8 a 20. Ambos permiten el tránsito de todo tipo de vehículos. Para Jama se prevé una mínima de −1 °C y vientos de 52 km/h.

El paso de Socompa, en Salta, es de uso exclusivamente ferroviario. Allí se esperan vientos de 57 km/h.

Bolivia: Salvador Mazza y Aguas Blancas, las 24 horas

Los cruces de Salvador Mazza, el puente de Aguas Blancas y Los Toldos funcionan durante las 24 horas, según el informe provincial. Para Salvador Mazza se prevén lloviznas y una máxima de 37 °C.

Chalanas habilitado de 6 a 20.

Paraguay: Misión La Paz, de 7 a 20

El paso Misión La Paz está habilitado de 7 a 20. Para la zona se espera una máxima de 43 °C, con cielo parcialmente soleado. El organismo recomendó llevar agua y verificar la documentación antes de viajar.