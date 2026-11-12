Pasos fronterizos hoy: qué cruces están habilitados desde Salta y Jujuy

Sico y Jama están habilitados para todo tipo de vehículos. Los cruces por Salvador Mazza y el puente de Aguas Blancas funcionan las 24 horas.
Salta12/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

PASOS FRONTERIZOS

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta informó el estado de los pasos fronterizos para este jueves 12 de noviembre. El reporte incluye los horarios de atención y las condiciones meteorológicas previstas en cada cruce.

Chile: Sico y Jama habilitados

El paso de Sico, en Salta, está habilitado de 9 a 19. El paso de Jama, en Jujuy, funciona de 8 a 20. Ambos permiten el tránsito de todo tipo de vehículos. Para Jama se prevé una mínima de −1 °C y vientos de 52 km/h.

El paso de Socompa, en Salta, es de uso exclusivamente ferroviario. Allí se esperan vientos de 57 km/h.

Bolivia: Salvador Mazza y Aguas Blancas, las 24 horas

Los cruces de Salvador Mazza, el puente de Aguas Blancas y Los Toldos funcionan durante las 24 horas, según el informe provincial. Para Salvador Mazza se prevén lloviznas y una máxima de 37 °C.

Chalanas habilitado de 6 a 20. 

Paraguay: Misión La Paz, de 7 a 20

El paso Misión La Paz está habilitado de 7 a 20. Para la zona se espera una máxima de 43 °C, con cielo parcialmente soleado. El organismo recomendó llevar agua y verificar la documentación antes de viajar.

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