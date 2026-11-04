Emiliano Durand y el arte de leer a la sociedad

Y creo que Emiliano Durand es un ejemplo interesante de esa lectura.

El intendente de Salta entendió que hay una sociedad que ya no espera solamente una ayuda del Estado. Hay miles de personas que quieren herramientas para construir su propio futuro.

La mujer que cocina para vender, el joven que busca aprender un oficio, la madre que necesita independencia económica o el trabajador que debe reinventarse después de perder su empleo.

Detrás de cada emprendimiento hay una necesidad económica, pero también una búsqueda de autonomía y dignidad.

Y ahí aparece una lectura política inteligente.

Durand comprendió que, para una parte importante de la sociedad, una oportunidad concreta puede tener más valor que cien discursos.

Su apuesta al emprendedurismo, a las fábricas municipales y a la capacitación no es solamente una política de gestión. También representa una manera de construir liderazgo a partir de las aspiraciones de la gente.

Y hay algo más interesante todavía: mientras buena parte de la dirigencia sigue hablando de grandes transformaciones, Durand parece haber comprendido el valor de las pequeñas transformaciones individuales.

Porque para alguien que nunca tuvo ingresos propios, aprender un oficio puede significar mucho más que una capacitación. Puede representar libertad, autoestima y la posibilidad de empezar de nuevo.

Por supuesto, no hay que romantizar el emprendedurismo. Muchos emprenden por necesidad, porque no encuentran empleo o porque sus ingresos no alcanzan. Y el Estado no puede desentenderse de esa realidad.

Pero hay algo que la política debería observar con atención.

La sociedad está cambiando su manera de relacionarse con los dirigentes. Ya no pregunta solamente a qué partido pertenecen. Pregunta qué oportunidades pueden generar y cómo pueden mejorar su vida cotidiana.

Y esto también explica por qué algunos liderazgos crecen mientras otros, con estructuras partidarias mucho más grandes, pierden conexión con la gente.

Porque hoy no alcanza con tener territorio, aparato político o presencia mediática. Hay que comprender qué está esperando la sociedad.

Y quizás ahí esté una de las claves del liderazgo de Durand: haber entendido que la gente no quiere vivir eternamente de una ayuda, quiere tener la posibilidad de salir adelante.

Esto no significa que una gestión deba medirse solamente por sus programas de emprendedurismo. Una ciudad necesita infraestructura, servicios y respuestas concretas a sus problemas.

Pero sí nos deja una enseñanza política.

La política suele obsesionarse con saber a quién va a votar la gente. Y a veces se olvida de preguntarse qué sueña, qué necesita y qué futuro quiere construir.

Porque gobernar no es solamente administrar el presente. También es interpretar hacia dónde se mueve una sociedad.

Y quizás esa sea la gran diferencia entre los dirigentes que simplemente ocupan un cargo y aquellos que logran construir liderazgo.

Los primeros esperan que la sociedad les diga qué necesita. Los segundos tienen la capacidad de comprenderlo antes.