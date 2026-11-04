El síndrome de Estocolmo

Hay algo que realmente me cuesta entender.
Opinión04/11/2026 Mario Ernesto Peña (H)

Cara a Cara Jueves (1)

El ministro de Economía, Luis Caputo, anuncia que el Gobierno suspenderá los embargos de las cuentas bancarias de las pymes. Y parece que tenemos que salir a festejar, agradecer y aplaudir.

¿En serio?

No estamos hablando de un ministro que acaba de asumir, encuentra una economía destruida y decide tomar medidas para recuperar a las empresas. Estamos hablando del mismo ministro que conduce la política económica bajo la cual miles de pymes están cada vez más asfixiadas.

Y ahora resulta que tenemos que agradecerle porque no nos van a embargar las cuentas.

Es extraordinario.

Este Gobierno llegó prometiendo bajar impuestos, liberar a quienes producen y sacarle el peso del Estado al sector privado.

Pero no anunció una reducción del IVA, una baja de Ganancias para quienes invierten y generan empleo, ni medidas concretas para recuperar el consumo o facilitar el crédito.

Anunció que no nos van a embargar

Y eso se presenta como una gran noticia.

Por supuesto que la medida es positiva. Pero hay una diferencia enorme entre darle un poco de aire a una empresa que se está ahogando y generar las condiciones para que pueda crecer.

Si el propio Gobierno reconoce que las pymes están tan complicadas que necesita suspender los embargos, ¿por qué no empieza a discutir seriamente la carga impositiva que soportan?

Porque las deudas siguen estando, los impuestos siguen siendo los mismos y las dificultades para pagar también. Lo único que cambia es que el Estado posterga su ejecución.

No se trata de cuestionar el equilibrio fiscal ni de volver a gastar lo que no tenemos. Se trata de entender que una economía no puede considerarse exitosa solamente porque cierran las cuentas del Estado, mientras las empresas se quedan sin clientes, se endeudan y bajan las persianas.

Las pymes no necesitamos que nos perdonen la vida. Necesitamos condiciones para trabajar, invertir y generar empleo.

Que no te embarguen la cuenta no es una política de desarrollo económico. Es una medida de emergencia.

Y lo más curioso es que terminamos agradeciéndole al mismo ministro que conduce la política económica que contribuyó a llevarnos a esta situación.

Es como si alguien nos mantuviera la cabeza debajo del agua y, cuando finalmente nos deja respirar, tuviéramos que darle las gracias.

No sé si es exactamente el síndrome de Estocolmo.

Pero se le parece bastante.

Te puede interesar
Copia de Frase 1920 x 1080 (8)

Dicotomía

Opinión06/11/2026
La ausencia en el país del presidente Javier Milei y la inminencia del arribo de un líder mundial de indiscutible predicamento en Latinoamérica, como es el Papa León XIV, ha contribuido que se preste mucha atención a la crisis política de Paraguay, 
Copia de Frase 1920 x 1080 (7)

Alternancia

Opinión05/11/2026
Abierto el juego electoral en la Provincia, aún sin convocatoria, la reelección del gobernador Gustavo Sáenz ha comenzado a ser un tema excluyente. Su intención es largamente conocida pero el debate se vincula a otros factores más allá de su voluntad.
Copia de Frase 1920 x 1080 (6)

Excepción

Opinión04/11/2026
La reiteración con la que la Legislatura aprueba la prórroga de las emergencias vigentes en la Provincia  ha dejado de ser una respuesta ante una contingencia para transformarse en un hábito de gestión. 
Frases políticos (3)

Emiliano Durand y el arte de leer a la sociedad

Mónica Juárez
Opinión04/11/2026
Hay algo que me llama la atención de la política: mientras muchos dirigentes siguen discutiendo cómo recuperar el poder, otros parecen haber entendido algo mucho más importante: cómo está cambiando la sociedad.
Lo más visto
Reynoso Raul juicio

Ordenaron el arresto domiciliario del ex juez federal Reynoso

Judiciales05/11/2026
El fiscal general Carlos Martín Amad fue notificado este jueves de la resolución dictada por la jueza Gabriela Catalano, tras un pedido de la defensa del exmagistrado. Adelantó que apelará ante la Cámara Federal de Casación Penal por considerar arbitraria la decisión.
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail