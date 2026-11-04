El liderazgo del papa León XIV

Es recurrente el señalamiento de que el liderazgo de este papa se destaca en el mundo como un polo que, con voz clara, mansa pero enérgica, mantiene el reclamo por la dignidad del hombre.

Frente a poderes que se instalan y avanzan basados en la fuerza y la prepotencia, frente a quienes esgrimen la tecnología como herramienta de sometimiento de los pueblos, frente a ideologías que buscan dar por superada la especie humana y postulan una nueva realidad que se construye artificialmente, la figura del papa León XIV queda delineada como el referente universal de la dignidad y de los derechos de todos los hombres, especialmente de lo más débiles.

El generalizado reconocimiento pertenece no sólo a los católicos, sino a personas de distintas confesiones religiosas o de ninguna de ellas.

Sin embargo, y sobre todo en el clima argentino que hace de marco a la próxima visita, vale ajustar un poco las apreciaciones.

Este papa -ningún papa- es un dirigente político ni el representante de un poder que dispute con otros en la misma dimensión. Su liderazgo es de otra naturaleza.

Parece que fue Stalin quien preguntó irónicamente cuántas divisiones tenía el Papa. Sabía que no tenía ejército, tampoco un poder económico. Un papa no tiene factores de presión en el mismo plano de los poderes políticos, militares o económicos.

El valor de un papa está en su palabra y en los contenidos que expresa.

Éstos se dirigen a la mente y al corazón de los hombres de buena voluntad. El temor de los poderosos es, precisamente, el carácter de la verdad que se abre camino y socava la sustentación en que ellos se apoyan.

Cuando los papas hablan de temas sociales e inquietan las estructuras que someten a los hombres y a los pueblos, no se salen de su misión. El origen y el vigor de su mensaje está en Aquél a quien representan. El papa siempre es un ministro de Jesucristo al servicio de los hombres de todas las naciones.

Así lo esperamos y así lo recibimos en nuestra Argentina.