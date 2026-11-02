Ciberataques a supermercados europeos: elevan hasta 50 °C la temperatura de heladeras

Decenas de supermercados de Bélgica, Suecia, Luxemburgo, Estonia, Finlandia e Irlanda registraron este lunes fallas en sus sistemas de refrigeración que provocaron aumentos de temperatura y obligaron a retirar productos frescos y congelados. Varias empresas investigan posibles intrusiones informáticas, aunque aún no se determinó si todos los incidentes fueron consecuencia de ciberataques.

En Bélgica, la cadena Delhaize informó sobre un “incidente informático” que afectó a unas 40 tiendas, mientras que Carrefour confirmó problemas en 15 establecimientos. La situación también alcanzó a supermercados de Luxemburgo, según comunicó el grupo Ahold Delhaize.

Las alteraciones afectaron a heladeras, congeladores y cámaras utilizadas para almacenar mercadería. Cuando estos equipos dejan de mantener las temperaturas necesarias, los alimentos pueden perder sus condiciones de conservación y deben ser retirados para evitar riesgos sanitarios.

Por el momento, no existe una estimación conjunta de las pérdidas económicas ocasionadas en los seis países.

Los incidentes presentan similitudes con el sabotaje registrado entre el 11 y el 12 de octubre en Francia, cuando cientos de supermercados de distintas cadenas tuvieron que retirar alimentos después de que sus equipos de refrigeración fueran manipulados a distancia.

En ese caso, los atacantes activaron de forma remota el sistema de desescarche de heladeras, congeladores y cámaras conectadas a internet. Esta función, que utiliza calor para eliminar el hielo acumulado, provocó que las temperaturas alcanzaran hasta los 50 °C en algunos establecimientos.

Como consecuencia, grandes cantidades de alimentos debieron ser descartadas y se registraron daños materiales. La Fiscalía de París abrió una investigación, a cargo de la Oficina Anticiberdelincuencia, según informó AFP.

Sin embargo, hasta el momento no se confirmó que las fallas detectadas este lunes en los seis países europeos estén vinculadas con aquel ataque ni que respondan a una misma operación informática.

Con información de Infobae.