Trump recibió en EE.UU. a Bolsonaro, pero se despegó de su autoproclamación como presidente de Brasil

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó distancia de la autoproclamación de Flávio Bolsonaro como supuesto presidente electo de Brasil, pese a que su Gobierno autorizó el ingreso del dirigente y su familia al territorio estadounidense.

“No voy a hacer comentarios sobre eso, pero sé que le dimos permiso para entrar al país. No voy a involucrarme”, declaró Trump este miércoles, luego de que Bolsonaro llegara a Miami tras abandonar Brasil.

El mandatario estadounidense, sin embargo, volvió a cuestionar el proceso electoral brasileño. “Fue una elección muy extraña”, afirmó, aunque no presentó pruebas de irregularidades.

Autoproclamación y marcha atrás

Flávio Bolsonaro, derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales del domingo, difundió una carta en la que se presentó como el verdadero presidente electo de Brasil.

Sin embargo, poco después modificó el documento y reemplazó esa definición por la de “líder de Brasil”. También anunció que encabezará la oposición desde Estados Unidos. El dirigente denunció un supuesto fraude electoral, aunque no aportó pruebas que respalden sus acusaciones.

Trump defendió el ingreso de Bolsonaro

Consultado sobre por qué su Gobierno permitió la llegada del excandidato brasileño, Trump aseguró que tanto él como su familia habían recibido un trato injusto.

“Creo que él y su familia fueron tratados de manera muy injusta”, sostuvo, aunque insistió en que no había tomado partido en las elecciones brasileñas. El presidente estadounidense también afirmó que no había mantenido conversaciones con Bolsonaro después de su llegada al país.

La salida de Brasil y el paso por Argentina

Bolsonaro abandonó Brasil pese a las restricciones judiciales que le impedían salir del territorio nacional.

Su recorrido incluyó un paso por Argentina antes de continuar hacia Estados Unidos junto con su esposa y sus dos hijas. La Policía Federal brasileña investiga las circunstancias de su salida y cómo pudo concretarse el traslado pese a las medidas judiciales vigentes.

Mientras tanto, el Gobierno estadounidense autorizó el ingreso de la familia Bolsonaro, aunque todavía no precisó públicamente qué tipo de permisos migratorios tendrá para permanecer en el país.