Ocho de cada diez ACV pueden prevenirse: qué hábitos recomienda una especialista

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Accidente Cerebrovascular (ACV), la neuróloga Gabriela Orzusa, directora médica y jefa de la Unidad de ACV del hospital San Bernardo, aseguró que ocho de cada diez casos pueden prevenirse mediante hábitos saludables y controles médicos periódicos.

En Pelo & Barba por Aries, la especialista explicó que la prevención no se limita a mantener una buena alimentación y realizar actividad física, sino que también incluye un aspecto muchas veces ignorado: la calidad del sueño.

Dormir bien también ayuda a prevenir un ACV

Orzusa advirtió que descansar adecuadamente es fundamental para la salud cerebral y que no solamente importa la cantidad de horas, sino también la calidad del descanso.

En ese sentido, señaló que los ronquidos intensos pueden estar asociados a la apnea del sueño, un trastorno que provoca interrupciones en la respiración y disminuye el ingreso de oxígeno durante la noche. Explicó que esta enfermedad puede generar pequeños despertares que impiden un descanso reparador, incluso cuando la persona no es consciente de ellos.

La especialista aclaró que la apnea del sueño tiene tratamiento y recomendó consultar con neurólogos o neumonólogos para realizar los estudios correspondientes. También precisó que no todas las personas que roncan padecen esta enfermedad.

La importancia de controlar la presión, el colesterol y la glucosa

La médica insistió en que los chequeos periódicos son una de las principales herramientas de prevención, especialmente porque muchos factores de riesgo no presentan síntomas.

“La hipertensión tampoco se diagnostica quizás hasta que es muy tarde”, advirtió, al explicar que la presión arterial elevada puede provocar daños en el cerebro, el corazón y los riñones. También recomendó controlar los niveles de colesterol y azúcar en sangre, además de mantener la actividad física y una alimentación saludable.

Orzusa remarcó que estos cuidados deben comenzar desde edades tempranas y sostuvo que no debería perderse en la adultez el hábito de realizar controles médicos que se mantiene durante la infancia.

Cuidado con tomar aspirina para prevenir un ACV

Otro de los puntos destacados fue la automedicación. La neuróloga advirtió que tomar una aspirina diaria sin indicación médica no garantiza prevenir un accidente cerebrovascular y puede provocar complicaciones.

“No todas las personas necesitan tomar una aspirineta y puede generar daño”, explicó, al mencionar posibles lesiones renales y problemas gastrointestinales. Por eso, aclaró que su utilización preventiva debe responder a una indicación médica específica, según los antecedentes y factores de riesgo de cada paciente.

Finalmente, Orzusa recordó que la prevención es posible y reiteró la importancia de sostener hábitos saludables durante toda la vida.

“Ocho de cada diez pacientes pueden prevenir un ACV”, concluyó.