Cristiano Ronaldo fue anunciado como ganador del Balón de Oro de todos los tiempos

El inédito galardón fue para el portugués, según informó este miércoles la organización del evento. La “Pulga”, que cuenta en su haber con ocho coronaciones individuales, no se pudo imponer en esta ocasión.
Deportes29/10/2026Javier AparicioJavier Aparicio

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Se dio a conocer el desenlace del premio BOAT, una distinción especial al mejor ganador de la historia del Balón de Oro.

Cristiano Ronaldo, gracias a su victoria en la edición del 2008, fue quien se impuso en la votación abierta al público difundida por la revista France Football. La votación tenía un costo de un euro por voto y no permitía elegir al mejor jugador de la lista, sino la temporada más destacada que culminó con la obtención del premio al mejor jugador del año.

Cabe resaltar que Lionel Messi quedó en segundo lugar gracias a su histórica campaña de 2012, en la que convirtió 91 goles entre Barcelona y la Selección Argentina. La campaña de CR7 en 2008 con el Manchester United, bajo la tutela de Álex Ferguson, se impuso al gran año de Leo.

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