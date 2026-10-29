“Que pongan la sede en condiciones”: el fuerte reclamo del arquero de Platense

La histórica clasificación de Platense a la final de la Copa Argentina dejó una fuerte polémica en Salta. Juan Pablo Cozzani, arquero y figura del equipo de Vicente López, criticó duramente las condiciones del estadio Padre Ernesto Martearena, donde se disputó la semifinal ante Atlético Tucumán.

“El estadio hoy no estaba en condiciones, la cancha muy mala”, disparó el futbolista después del encuentro, que se jugó durante una noche lluviosa en la capital salteña.

El arquero cuestionó a los organizadores del certamen por la elección del escenario y reclamó mayores controles sobre las instalaciones antes de confirmar las sedes.

“Si uno vende una plaza, la tiene que revisar”, sostuvo Cozzani, quien pidió que los estadios elegidos para partidos de esta importancia estén en condiciones adecuadas.

“Tardamos más en llegar a Salta que a Río de Janeiro”

Las críticas no se limitaron al campo de juego. El arquero también manifestó su malestar por la logística del traslado de Platense hacia Salta.

Según explicó, la delegación tuvo que realizar un vuelo chárter con escala en Córdoba, lo que prolongó considerablemente el viaje.

“Hicimos un viaje más largo a Salta que a Río de Janeiro”, aseguró, al comparar el traslado con el realizado anteriormente por el equipo para disputar la Copa Libertadores.

Cozzani aclaró que sus cuestionamientos no apuntaban solamente a la elección de Salta como sede, sino principalmente a las condiciones y a la organización de un encuentro decisivo.

Platense consiguió su clasificación a la final después de igualar 1 a 1 con Atlético Tucumán durante los 90 minutos y ganar 5 a 4 en la definición por penales.

Cozzani fue protagonista al detener el remate de Gabriel Compagnucci, mientras que Guido Mainero convirtió el penal que aseguró el pase del Calamar a la definición del torneo.

Sin embargo, ni siquiera la alegría de la clasificación impidió que el arquero expresara su disconformidad con el escenario salteño.

Sus declaraciones ponen nuevamente en discusión las condiciones del estadio Padre Ernesto Martearena para recibir encuentros de relevancia nacional, especialmente cuando las condiciones meteorológicas complican el desarrollo del espectáculo.