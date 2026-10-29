El comunicado de Flamengo tras el revés de CONMEBOL a su reclamo por la inclusión de Rojo
Estudiantes completó el "maracanazo" y eliminó por la vía de los penales a Flamengo en Río de Janeiro para avanzar a la gran final de la Copa Libertadores. Pese al triunfo en cancha, el "Fla" emitió un reclamo por la inclusión de Marcos Rojo.
El ente sudamericano confirmó mediante su Comisión Disciplinaria el rechazo al recurso de apelación interpuesto por la institución carioca por la aparición del exdefensor de Boca y Racing en el conjunto comandado por el "Cacique" Alexander Medina. A raíz de la determinación continental, Flamengo remitió un comunicado formal en el que dejó de manifiesto su postura final.
"El Clube de Regatas Flamengo informa que recibe con tranquilidad la decisión de CONMEBOL de revisar su posición anterior y que seguirá el desarrollo del recurso interpuesto por Estudiantes ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS)", reza el escrito del cuadro "rubro-negro", avalando que el "Pincha" sea rival de Palmeiras por el título el 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.
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Los socios del Santo fueron convocados para este miércoles a las 17 en la sede de Lerma 601. La dirigencia encabezada por Juan Carlos Segura expondrá la situación económica de la institución y pondrá a consideración una propuesta para desarrollar un complejo deportivo mediante un fideicomiso. El proyecto contempla condiciones económicas, plazos y beneficios para el club y sus asociados.