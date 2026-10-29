Juventud Antoniana aprobó el fideicomiso y Segura anunció el comienzo de obras en lo inmediato

Juventud Antoniana dio un paso importante en su planificación institucional. En una Asamblea Extraordinaria realizada en las instalaciones de Lerma y San Luis, alrededor de 70 socios aprobaron por unanimidad la creación de un fideicomiso destinado a financiar obras en el predio que la institución posee en calle Catamarca.

La iniciativa busca ampliar la infraestructura deportiva y social del club, pero también tiene un objetivo económico: generar ingresos propios que contribuyan al reordenamiento financiero y al sostenimiento de las distintas disciplinas.

Tras la aprobación, el presidente de la institución, Juan Carlos Segura, expresó la intención de avanzar cuanto antes con el proyecto. “Queremos empezar las obras en lo inmediato”, afirmó.

Canchas de fútbol 5, pádel y quinchos: la primera etapa

El proyecto contempla que los primeros trabajos comiencen dentro de los próximos 60 días. La etapa inicial incluirá la construcción de canchas de fútbol 5, espacios para la práctica de pádel y quinchos, con la previsión de inaugurar estas instalaciones en febrero de 2027.

La propuesta apunta a convertir el predio de calle Catamarca en un espacio que permita desarrollar actividades deportivas, recreativas y sociales, además de generar recursos para la institución.

El polideportivo y la sede social, para la segunda etapa

La segunda fase del plan contempla dos obras de mayor envergadura: un polideportivo y una sede social. Así lo confirmó Segura durante su participación en Equipo 10, al referirse a los objetivos que la dirigencia se plantea para continuar con el desarrollo del predio.

“En la segunda etapa de obras queremos construir el polideportivo y la sede social”, señaló el titular antoniano.

El desafío de generar recursos propios

Uno de los aspectos centrales del fideicomiso es su finalidad económica. La intención es que las nuevas instalaciones generen ingresos a partir de la próxima temporada y permitan fortalecer las finanzas del club.

Con el respaldo unánime de los socios, Juventud Antoniana cuenta con la aprobación institucional para avanzar. El próximo desafío será poner en marcha los trabajos, cumplir con los plazos previstos y transformar el proyecto en una realidad.

El predio de calle Catamarca aparece así como una apuesta de la dirigencia para ampliar los espacios del Santo y avanzar hacia un modelo que combine infraestructura, actividad deportiva y generación de recursos propios.