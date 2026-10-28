Parisi: su abogado aseguró que las acusaciones por coimas son “solo conjeturas”

El abogado Guillermo Alberto, defensor del exjuez de Garantías de Orán Claudio Parisi, aseguró en Aries que no existen pruebas directas ni indirectas que incriminen a su representado en la causa por presuntas coimas y cuestionó los argumentos del Ministerio Público Fiscal.

“No existe en este proceso ninguna prueba directa ni indirecta que incrimine al doctor Parisi, solamente existen una serie de conjeturas por parte de la Fiscalía”, afirmó.

Parisi está acusado de dos hechos de cohecho pasivo agravado, incumplimiento y omisión de los deberes de funcionario público. Fue destituido en diciembre de 2024 y enfrenta un proceso penal por presuntos beneficios judiciales irregulares y maniobras que habrían entorpecido investigaciones.

El 26 de octubre recuperó la libertad con restricciones, aunque la Fiscalía solicitó la nulidad de esa resolución. Todavía no tiene fecha fijada para el juicio oral.

Cuestionamientos a los juicios abreviados

Alberto sostuvo que Carlos “Conejo” Martínez, exintendente de Aguas Blancas, no mencionó a Parisi en el acuerdo de juicio abreviado en el que reconoció haber recibido información confidencial sobre la investigación del asesinato de su hermano, César “Oreja” Martínez.

“En la supuesta confesión que ellos firmaron no lo mencionan nunca a Parisi, son reconocimientos abstractos”, señaló el defensor.

También cuestionó las condiciones en las que se alcanzaron los acuerdos. Según su interpretación, algunos imputados aceptaron declararse culpables ante la posibilidad de recuperar su libertad después de permanecer detenidos.

“Todos los juicios abreviados que se firmaron tenían como presupuesto la detención en prisión preventiva de estos imputados”, sostuvo, y consideró que ese contexto resultaba “un tanto coactivo”.

Sin embargo, en esos procedimientos ya fueron condenados otros involucrados en la causa. Entre ellos, el abogado Roberto Ortega Serrano, quien admitió haber entregado dádivas para obtener beneficios procesales indebidos, según informó el Ministerio Público Fiscal.

La domiciliaria a “Oreja” Martínez y los allanamientos

Sobre la prisión domiciliaria concedida a César “Oreja” Martínez, posteriormente asesinado por sicarios, Alberto defendió la actuación del exmagistrado y aseguró que aquella decisión fue confirmada por un Tribunal de Impugnación.

“El doctor Parisi le otorgó prisión domiciliaria, que no es libertad, el Ministerio Público apeló y esta sentencia fue confirmada por un Tribunal de Impugnación”, explicó.

Finalmente, rechazó que Parisi hubiera demorado injustificadamente los allanamientos solicitados durante la investigación del crimen. Sostuvo que el entonces juez pidió a la fiscal Claudia Carreras una mejor fundamentación de las medidas requeridas.

Según Alberto, la Fiscalía contaba con mecanismos procesales para cuestionar esa decisión y obtener una resolución, como presentar un recurso de revocatoria con apelación en subsidio o solicitar una audiencia.

La Procuración, en cambio, sostuvo que existieron demoras injustificadas y divulgación de información reservada que perjudicaron la investigación.

La responsabilidad penal de Parisi deberá determinarse en el juicio oral, mientras continúa abierta la controversia judicial por la resolución que dispuso su libertad.