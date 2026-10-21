La atomización social

La chispa de inicio se encuentra en la situación de los jóvenes universitarios y de colegios secundarios que se quejan por la falta de docentes, de mobiliario y de recursos para el normal funcionamiento de los establecimientos educativos.

A ello se sumó el malestar de los jóvenes hijos de inmigrantes, que no terminan de integrarse ni encuentran en las sociedades europeas un horizonte de futuro.

También se adhirieron sectores obreros con reclamos postergados. Por supuesto, a esta ira se añadieron militantes de ideologías que ayudan a ponerle una alta dosis de violencia.

La imparable agresividad rompe todo a su paso y así los daños a comerciantes, trabajadores, propietarios particulares y bienes públicos son de una suma cada día más elevada.

La respuesta de la represión policial no alcanza para poner freno y no se encuentra un punto de convergencia para considerar lo genuino de los reclamos y buscarle solución.

Se echa de menos la existencia de interlocutores representativos.

Las redes sociales alcanzan para estimular las expresiones de ira, pero no para reflexionar o para pensar en posibles vías de solución. Tampoco desarrollan un ambiente apto para dialogar.

Las redes alcanzan para la protesta, pero no generan representación. Por tanto, no producen posibilidades orgánicas de llevar adelante tratativas.

Nos parece que quienes festejan la atomización de la sociedad en las redes y la desaparición de las organizaciones representativas de los sectores e intereses comunes, deben tomar nota del panorama que alientan.

En un momento puede resultar beneficioso para alguna instancia de poder no encontrar resistencias o factores de pluralismo y así tener allanado su camino. Pero, a poco andar, la festejada atomización muestra su efecto deletéreo, cuando ante algún descontento o alguna protesta no se encuentran los canales representativos para entablar un diálogo.

Lo que ocurre estos días en Francia e Italia nos da una lección de la que aquí tenemos que sacar enseñanza para fortalecer las estructuras intermedias de representación social.