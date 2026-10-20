Todos en la escuela

Hay un dato sobre la educación argentina que debería hacernos pensar.
Opinión20/10/2026 Cristina Fiore

Frases políticos Rojo (14)

El 97% de los adolescentes de 15 años está escolarizado, es decir que  prácticamente todos nuestros chicos están en la escuela. Eso, que durante mucho tiempo fue uno de los grandes desafíos del país, es una conquista hoy, que debemos valorar.

Pero hay otro dato que cambia la perspectiva:

De cada cien adolescentes argentinos, solamente diecinueve llegan a los 15 años cursando el año que les corresponde y habiendo alcanzado los aprendizajes básicos en Lengua y Matemática, es decir Diecinueve de cada cien.

Esto no significa que los otros ochenta y uno hayan abandonado. Significa que, aunque muchos siguen asistiendo, arrastran dificultades en sus aprendizajes, atrasos en sus trayectorias o ambas cosas.

Y ahí aparece la pregunta que tenemos la obligación de hacernos: ¿alcanza con que nuestros chicos estén dentro de la escuela?, evidentemente, No, porque el derecho a la educación no se agota en conseguir un banco en un aula, implica fundamentalmente aprender, avanzar y tener la oportunidad real de terminar los estudios.

Un chico no abandona de un día para el otro. Generalmente, el abandono es el final de un proceso que comenzó mucho antes. Empieza cuando falta cada vez más seguido, cuando deja de entregar trabajos, cuando las materias se acumulan, cuando empieza a sentir que no entiende o que la escuela ya no tiene un lugar para él.

En este contexto, el desafío es advertir lo que está pasando antes de que la ausencia se vuelva definitiva, por eso, en Salta venimos trabajando para detectar esas señales antes de que se conviertan en una ruptura.

Después de dos años de trabajo y de una experiencia piloto en cincuenta escuelas, la Provincia está avanzando con un Sistema de Alertas Tempranas, utilizando y ampliando  la información que las escuelas ya tienen —la asistencia, las calificaciones, la repitencia, la sobreedad, a ello se le sumara datos referidos a la salud, a la interculturalidad, etc. — para identificar a los estudiantes cuyas trayectorias empiezan a mostrar señales de riesgo.

Cuando esas señales aparecen, la escuela tiene que actuar: comprender qué está pasando, acercarse al estudiante y a su familia y organizar el acompañamiento que necesita, porque detrás de una ausencia reiterada pueden haber muchas historias. Un chico que tiene dificultades para aprender. Una familia que atraviesa un problema económico. Un adolescente que tiene que trabajar o cuidar a sus hermanos. Alguien que está pasando por una situación personal difícil y no encuentra cómo pedir ayuda.

Una alerta no puede ser solamente un aviso en una computadora. Tiene que convertirse en una conversación, en una búsqueda, en una intervención pedagógica, en una escuela que se acerca a una familia y pregunta qué está pasando.

La tecnología puede ayudarnos a identificar un problema. Pero son las personas las que pueden ayudar a resolverlo y es alli, donde el Estado tiene la obligación de generar las condiciones y ofrecer las herramientas, teniendo siempre en cuenta que ningún sistema de información puede reemplazar la atención de un docente, el compromiso de un equipo directivo o la presencia de una familia.

Necesitamos escuelas que no se acostumbren a las ausencias. Familias que adviertan cuando sus hijos empiezan a perder el interés. Comunidades que comprendan que cada adolescente que se aleja de la educación está perdiendo oportunidades que después pueden ser muy difíciles de recuperar.

Durante mucho tiempo, una de nuestras principales preocupaciones fue lograr que todos los chicos ingresaran a la escuela. Hoy sabemos que eso, aunque indispensable, no es suficiente. Tenemos que ocuparnos también que cada chico tenga la oportunidad real de aprender y avanzar. Y que, cuando empiece a quedarse atrás, haya una escuela, una familia y una comunidad dispuestas a llegar a tiempo.

Porque todos en la escuela no significa solamente que ningún chico se quede afuera. Significa también que ninguno se vuelva invisible mientras está adentro.

Te puede interesar
Copia de Frase 1920 x 1080 (48)

Fronteras

Opinión20/10/2026
Las trabas que el gobierno nacional impuso al comercio fronterizo puso en jaque la paz social -que ya es endeble- de una área estratégica del territorio salteño. Las autoridades de los municipios más afectados tomaron inmediata intervención; vecinos, trabajadores y empresarios hicieron lo propio.
Frases políticos

Hoy el PAMI superó a Kafka

Jorge Villazón
Opinión19/10/2026
El laberinto kafkiano del PAMI: cuando la burocracia estatal trata a la vejez como una sospecha y al derecho como un gasto innecesario.
Copia de Frase 1920 x 1080 (47)

Demandas

Opinión19/10/2026
Comienza una nueva ronda de la partida que juegan los gobiernos nacional y provinciales, a poco de cerrar un año complicado y con escasos resultados políticos y económicos. Se profundizó la dependencia entre ambos y son crecientes las demandas recíprocas.
Frases políticos (24)

Había una vez un país llamado Argentina

Ernesto Bisceglia
Opinión19/10/2026
Había una vez un país llamado Argentina. Tenía una de las tierras más fértiles del planeta, recursos naturales extraordinarios, universidades prestigiosas y una sociedad que alguna vez creyó que sus hijos vivirían mejor que sus padres.
Frases políticos

El norte no puede seguir esperando en el andén

Antonio Marocco
Opinión16/10/2026
Esta semana, tras los insistentes reclamos del gobernador Sáenz junto a los sectores productivos de Salta, el Gobierno nacional confirmó que convocará a mineras y operadoras logísticas para analizar la optimización del Ramal C14 y la rehabilitación del Ramal C15.
Copia de Frase 1920 x 1080 (46)

Datos

Opinión16/10/2026
Ya se encuentra en el país el presidente Javier Milei. Durante casi 48 horas permaneció en Estados Unidos desde donde retornó con el título de "campeón mundial de la libre empresa" y ahora prepara una nueva salida que lo llevará a España. 
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail