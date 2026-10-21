Champions League: Mac Allister y Julián Álvarez brillaron y hoy juegan los gigantes europeos
La Champions League continúa con su tercera jornada de la fase liga. El martes, Alexis Mac Allister fue protagonista en la remontada de Liverpool, que venció 4-3 a Villarreal con dos goles del argentino. Julián Álvarez también convirtió en el empate 1-1 del Atlético de Madrid ante Stuttgart.
Entre los resultados destacados, PSG derrotó 4-2 a Barcelona, Manchester City goleó 5-1 a AEK Atenas y Napoli superó 4-3 a Bodø/Glimt. Además, Roma venció 4-0 a Slovan Bratislava, con un gol de Nahuel Molina.
Los partidos de hoy
Todos los horarios corresponden a Argentina.
13.45: Como-Manchester United.
13.45: Lille-Galatasaray.
16.00: Bayern Múnich-Arsenal.
16.00: Real Madrid-Leipzig.
16.00: Inter-Shakhtar Donetsk.
16.00: Aston Villa-Viking.
16.00: Brujas-Lens.
16.00: Real Betis-Feyenoord.
16.00: Sporting Lisboa-LASK.
Los focos estarán puestos en el cruce entre Bayern Múnich y Arsenal, dos candidatos al título, y en la presentación del Real Madrid frente al Leipzig. También sobresale la visita del Manchester United al Como.
Con Mac Allister, Julián Álvarez y Molina como protagonistas argentinos en la jornada anterior, la atención estará puesta en los futbolistas nacionales que vuelvan a tener acción en el máximo torneo europeo.