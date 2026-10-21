Tras la represión a GYT en Jujuy, piden juicio a policía salteño por vejaciones a hinchas del lobo

El clásico del Norte volvió a trascender lo futbolístico. La acusación formulada por la Fiscalía de Derechos Humanos de Salta contra un efectivo policial por presuntas vejaciones a hinchas de Gimnasia y Esgrima de Jujuy reabrió el debate sobre los operativos de seguridad en los enfrentamientos entre los equipos de Salta y Jujuy. Pero la revancha disputada en territorio jujeño también dejó episodios preocupantes, esta vez con la parcialidad de Gimnasia y Tiro como protagonista.

El partido de ida se jugó el 24 de mayo en el estadio Michel Torino. Según la acusación fiscal, un efectivo de la Policía de Salta habría arrancado una bandera de la hinchada visitante y escupido en dirección a los simpatizantes. La fiscal penal de Derechos Humanos, Claudia Geria, solicitó ahora que la causa avance hacia la instancia de juicio.

Meses después, durante la revancha en el estadio 23 de Agosto, los incidentes volvieron a empañar el clásico. El encuentro terminó 2-2, pero la atención también se concentró en lo sucedido fuera del resultado deportivo y en el trato recibido por los hinchas salteños.

Piedras contra el micro y tensión en las tribunas

De acuerdo con las crónicas publicadas tras el encuentro del 11 de octubre, el colectivo que trasladaba al plantel de Gimnasia y Tiro fue atacado a piedrazos antes de llegar al estadio. Uno de los vidrios del vehículo recibió un impacto.

Durante el partido también se registraron incidentes entre simpatizantes de ambos equipos en sectores cercanos de las tribunas. La situación requirió la intervención del personal policial y generó momentos de tensión entre los presentes.

Los cuestionamientos continuaron después del encuentro, durante la desconcentración del público visitante. En redes sociales circularon imágenes del operativo de la Policía de Jujuy y testimonios de hinchas salteños que denunciaron maltrato y un accionar que consideraron excesivo. El periodista deportivo Panchi Palopoli también difundió material y cuestionó públicamente el procedimiento, en particular por la presencia de mujeres y menores entre los simpatizantes.

Dos clásicos, una misma preocupación

Los episodios registrados en Salta y Jujuy exponen una problemática que excede la rivalidad futbolística: la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en la protección de los protagonistas y del público.

En el caso ocurrido en el Michel Torino, existe una acusación formal contra un efectivo salteño y un pedido para que la causa llegue a juicio. En cuanto a los hechos denunciados durante la revancha, las críticas públicas y las imágenes difundidas generaron cuestionamientos al operativo jujeño, aunque no corresponde dar por probadas responsabilidades individuales sin una investigación que las establezca.

La rivalidad entre Gimnasia y Tiro y Gimnasia de Jujuy forma parte de la historia deportiva del norte argentino. Sin embargo, los incidentes de ambos encuentros dejaron una preocupación que va más allá de los colores: el clásico debería ser una fiesta popular y no una situación en la que jugadores, familias e hinchas teman por su integridad.