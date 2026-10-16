El Súper Niño ya se siente en Colombia: fuertes lluvias provocaron inundaciones en Soacha

Las fuertes lluvias provocaron importantes inundaciones en Soacha, Colombia, donde varias calles quedaron cubiertas de agua y se registraron complicaciones en la circulación. El temporal se produjo en medio de la preocupación regional por el desarrollo de un fenómeno de El Niño de intensidad fuerte a muy fuerte.

Uno de los sectores afectados fue La Esperanza, en la comuna cuatro de Soacha, donde el agua anegó las calles tras el intenso aguacero del miércoles 14 de octubre.

Las precipitaciones también ocasionaron dificultades en otros sectores del municipio, ubicado en las inmediaciones de Bogotá. Las autoridades locales desplegaron equipos de emergencia y maquinaria para retirar sedimentos, limpiar desagües y recuperar la circulación.

El Súper Niño genera preocupación en la región

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) confirmó el 8 de octubre la presencia del fenómeno de El Niño, asociado al calentamiento extraordinario de las aguas superficiales del océano Pacífico.

Según el organismo, existe una probabilidad del 83% de que el fenómeno mantenga una intensidad fuerte a muy fuerte hasta el primer trimestre de 2027.

Sin embargo, los especialistas aclararon que El Niño no significa que deje de llover. Colombia atraviesa actualmente su segunda temporada de precipitaciones, que alcanza sus mayores registros habituales durante octubre y noviembre.

Aunque el fenómeno puede modificar los patrones de lluvia y temperatura, no se estableció una relación directa entre El Niño y las inundaciones registradas en Soacha.

La situación mantiene la atención sobre los posibles efectos climáticos en distintos países de Sudamérica, especialmente ante la posibilidad de que el fenómeno continúe durante los próximos meses.