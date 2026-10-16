La Unión Europea frena a Washington y blinda a Ucrania

Europa blande su escudo diplomático y financiero en torno a Ucrania mientras la tensión transatlántica alcanza niveles críticos. En una cumbre celebrada en Bruselas, los líderes de la Unión Europea recibieron al presidente Volodimir Zelensky y reafirmaron su respaldo inquebrantable a Kiev, marcando distancias frente al giro estratégico de la Casa Blanca.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, fue categórico al sentenciar que no es momento de retirar el apoyo ni de aliviar las sanciones impuestas a Moscú, en una clara advertencia ante los movimientos recientes de la administración estadounidense.

La fricción entre Washington y Kiev se profundizó abruptamente tras un acuerdo comercial en el que Estados Unidos accedió a flexibilizar medidas restrictivas contra Rusia a cambio del suministro masivo de diésel. Z

elensky tildó el pacto de indigno y desoyó las exigencias norteamericanas al ordenar la reanudación de ataques contra refinerías rusas. Como respuesta a este desafío, la Casa Blanca limitó el uso del sistema de comunicaciones satelitales Starshield, una herramienta militar indispensable para la defensa ucraniana que la propia Unión Europea reconoció hoy incapaz de reemplazar a corto plazo.

El distanciamiento con la administración de Donald Trump, quien recientemente criticó con dureza al líder ucraniano en los medios, ha colocado a Kiev en una situación de extrema vulnerabilidad de cara al invierno. Ante este escenario, la prioridad en Bruselas gira en torno a cómo blindar la economía y las defensas aéreas del país invadido durante el próximo año.

Aunque el bloque continental mantiene activo un programa de préstamos por noventa mil millones de euros hasta 2027, las autoridades ucranianas advierten que se necesitan fondos adicionales urgentes para sostener el impacto de los bombardeos rusos en su infraestructura.

(Con información de Infobae)