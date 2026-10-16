Desde el hospital, el papa León XIV llamó a Putin y le pidió una tregua en Ucrania

El papa León XIV mantuvo este viernes 16 de octubre una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, desde el hospital Gemelli de Roma, donde continúa recuperándose de una intervención quirúrgica.

Durante el diálogo, el Pontífice pidió una tregua en la guerra de Ucrania para permitir la llegada de asistencia humanitaria a la población civil.

De acuerdo con la información difundida por la agencia EFE, la Santa Sede expresó su preocupación por la situación que atraviesa la ciudad ucraniana de Oleshky, en la región de Jersón, afectada por una grave crisis humanitaria.

León XIV solicitó un alto el fuego que facilite el ingreso de alimentos y medicamentos, además de garantizar la evacuación voluntaria y segura de los habitantes.

El Vaticano volvió a ofrecer diálogo

La comunicación también permitió al Papa reiterar la disposición de la Santa Sede a contribuir a una salida diplomática del conflicto entre Rusia y Ucrania.

El contacto se produjo mientras el Pontífice permanece internado tras la extirpación de parte de un pulmón por un adenocarcinoma.

Los últimos informes médicos señalaron que León XIV evoluciona favorablemente y recuperó su autonomía para realizar actividades cotidianas.

Pese a su recuperación, el Papa continúa interviniendo en asuntos internacionales y mantiene sus llamados a poner fin a la guerra.