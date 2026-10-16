Empresarios argentinos se reunieron con el nuncio apostólico y hablaron sobre una posible visita del Papa

Los principales referentes empresariales de la Argentina mantuvieron una reunión con el nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, en la que dialogaron sobre una eventual visita del papa León XIV al país y analizaron posibles iniciativas de cooperación entre el sector privado y la Iglesia.

El encuentro se realizó este jueves 15 de octubre y reunió a representantes del Grupo de los Seis (G-6), integrado por organizaciones vinculadas con la industria, el comercio, la construcción, las finanzas y el sector agropecuario.

Entre los participantes estuvieron Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA); Nicolás Pino, de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Mario Grinman, de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC); Gustavo Weiss, de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco); Javier Bolzico, de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), y Adelmo Gabbi, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

También participó Bettina Bulgheroni, titular del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

Uno de los temas centrales fue la posibilidad de que León XIV visite la Argentina, aunque no se anunciaron nuevas fechas ni confirmaciones sobre un eventual viaje del Pontífice.

La reunión formó parte de la agenda de vinculación institucional del G-6 y permitió fortalecer el diálogo entre los sectores productivos y la representación diplomática del Vaticano en el país.

Además, los participantes analizaron alternativas de cooperación a futuro, aunque no trascendieron proyectos concretos ni compromisos específicos.