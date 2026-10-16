Mejora la salud del papa León XIV: celebró una misa en el hospital Gemelli

El papa León XIV continúa evolucionando favorablemente tras su intervención quirúrgica. Este viernes 16 de octubre celebró una misa en el Policlínico Gemelli de Roma, donde permanece internado, y agradeció al personal médico que lo acompaña durante su recuperación.

La ceremonia se realizó al mediodía en una sala habilitada en el décimo piso del hospital. Participaron médicos, enfermeros y auxiliares que se encontraban fuera de servicio, además de integrantes de la Gendarmería del Vaticano.

Durante la homilía, el Pontífice expresó su agradecimiento a quienes trabajan diariamente en el cuidado de los pacientes y destacó especialmente la atención recibida durante su internación.

Nuevos estudios confirmaron su mejoría

De acuerdo con la información difundida por Vatican News, la Oficina de Prensa de la Santa Sede comunicó que los análisis de sangre y una radiografía de tórax realizados este viernes confirmaron una mejora sostenida del estado general del Papa.

León XIV continúa con sesiones de fisioterapia respiratoria como parte de su recuperación posoperatoria.

El informe médico también señaló que ya puede desarrollar sus actividades cotidianas con total autonomía, un avance respecto de los primeros días posteriores a la operación.

Por el momento, el Vaticano no informó una fecha de alta hospitalaria.